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ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов, заявил Марочко
ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов, заявил Марочко - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов, заявил Марочко
ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:04:00+03:00
2025-01-22T07:04:00+03:00
2025-01-22T07:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 янв – РИА Новости. ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В результате радиоперехвата стало известно, что на одной из позиций ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) в районе населенного пункта Григоровка (ДНР – ред.), западнее Белогоровки, во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола. В результате МВТ (минно-взрывной травмы – ред.) один военнослужащий скончался на месте, еще двое - получили ранения средней степени тяжести", - сообщил Марочко. Он добавил, что по данному факту проводится служебное разбирательство. Основная версия причин произошедшего - некачественные боеприпасы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов, заявил Марочко
Марочко: ВСУ несут потери из-за боеприпасов, которые взрываются в орудиях