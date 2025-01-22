Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда ему будет удобно.
"В любое время, когда он (президент России. — Прим. ред.) хочет", — сказал он в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
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Трамп также назвал Путина умным и предположил, что он не уважал экс-президента США Джо Байдена.
При этом американский лидер допустил введение новых санкций против России, если она откажется от переговоров по Украине, и добавил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Трамп уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.