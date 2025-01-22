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Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 22.01.2025 (обновлено: 10:01 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/vstrecha-1994903153.html
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда ему будет удобно. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:23:00+03:00
2025-01-22T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда ему будет удобно."В любое время, когда он (президент России. — Прим. ред.) хочет", — сказал он в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.Трамп также назвал Путина умным и предположил, что он не уважал экс-президента США Джо Байдена.При этом американский лидер допустил введение новых санкций против России, если она откажется от переговоров по Украине, и добавил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.Трамп уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html
https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда ему будет удобно.
"В любое время, когда он (президент России. — Прим. ред.) хочет", — сказал он в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
20 января, 07:32
Трамп также назвал Путина умным и предположил, что он не уважал экс-президента США Джо Байдена.
При этом американский лидер допустил введение новых санкций против России, если она откажется от переговоров по Украине, и добавил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе
20 января, 17:05

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

Трамп уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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