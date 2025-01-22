https://ria.ru/20250122/vstrecha-1994903153.html

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда ему будет удобно. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:23:00+03:00

2025-01-22T02:23:00+03:00

2025-01-22T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd059c8701156ad25613afefc40d7be1.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда ему будет удобно."В любое время, когда он (президент России. — Прим. ред.) хочет", — сказал он в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.Трамп также назвал Путина умным и предположил, что он не уважал экс-президента США Джо Байдена.При этом американский лидер допустил введение новых санкций против России, если она откажется от переговоров по Украине, и добавил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву.Трамп уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html

https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден