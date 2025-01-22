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В Воронежской области потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 22.01.2025
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17:31 22.01.2025 (обновлено: 17:45 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/voronezh-1995017925.html
В Воронежской области потушили пожар на нефтебазе
В Воронежской области потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 22.01.2025
В Воронежской области потушили пожар на нефтебазе
Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после ударов украинских БПЛА завершено, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:31:00+03:00
2025-01-22T17:45:00+03:00
происшествия
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после ударов украинских БПЛА завершено, сообщил губернатор Александр Гусев."Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе, где вчера было ликвидировано открытое горение, завершено. Техника и личный состав пожарной группировки убывает в места постоянной дислокации. Задействованные коммунальные машины возвращаются в Воронеж и районы региона", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.Гусев 16 января сообщал, что ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара осложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. В районе был введён режим ЧС для оперативной ликвидации пожара.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор), воронеж
Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор), Воронеж
В Воронежской области потушили пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Воронежских Лисках потушили

Пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Пожар на нефтебазе в Лисках Воронежской области. Кадр видео очевидца
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ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после ударов украинских БПЛА завершено, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе, где вчера было ликвидировано открытое горение, завершено. Техника и личный состав пожарной группировки убывает в места постоянной дислокации. Задействованные коммунальные машины возвращаются в Воронеж и районы региона", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Гусев 16 января сообщал, что ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара осложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. В районе был введён режим ЧС для оперативной ликвидации пожара.
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ПроисшествияВоронежская областьЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)Воронеж
 
 
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