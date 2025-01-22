Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело
Губернатор Никитин поручил создать новую программу поддержки ветеранов СВО
Ветераны СВО. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать программу поддержки развития собственного дела для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
В среду во время визита в Пестовский округ Никитин встретился с ветеранами СВО и родными погибших героев. Во время встречи ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Дмитрий Большаков рассказал, что ушёл добровольцем весной 2022 года. Спустя четыре месяца был тяжело ранен. После долгого восстановления вернулся к мирной жизни. Вместе с супругой воспитывают маленькую дочку и развивают собственное дело - открыли в Пестове небольшое кафе. Поддержку для старта своего бизнеса получили от Фонда развития креативной экономики региона. Никитин поинтересовался, нужна ли еще какая-то помощь. Молодой человек отметил, что уже получил хорошую поддержку, но, конечно, для того, чтобы дело развивалось, необходимы серьезные ресурсы.
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"Давайте внутри нашего Фонда поддержки предпринимательства создадим подпрограмму под один процент для тех, кто вернулся со специальной военной операции и хочет создать свой бизнес и сделать что-то полезное и интересное", – приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор дал поручение решить этот вопрос своему профильному заместителю Евгению Богданову и министру инвестиционной политики Денису Носачеву. Никитин подчеркнул, что ключевая задача, поставленная президентом, – всесторонняя поддержка участников СВО и на передовой, и в тылу. Для этого создан в том числе и государственный фонд "Защитники Отечества".