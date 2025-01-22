Рейтинг@Mail.ru
Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html
Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело
Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело - РИА Новости, 22.01.2025
Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать программу поддержки развития собственного дела для ветеранов специальной военной операции,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:48:00+03:00
2025-01-22T21:48:00+03:00
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
пестово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать программу поддержки развития собственного дела для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. В среду во время визита в Пестовский округ Никитин встретился с ветеранами СВО и родными погибших героев. Во время встречи ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Дмитрий Большаков рассказал, что ушёл добровольцем весной 2022 года. Спустя четыре месяца был тяжело ранен. После долгого восстановления вернулся к мирной жизни. Вместе с супругой воспитывают маленькую дочку и развивают собственное дело - открыли в Пестове небольшое кафе. Поддержку для старта своего бизнеса получили от Фонда развития креативной экономики региона. Никитин поинтересовался, нужна ли еще какая-то помощь. Молодой человек отметил, что уже получил хорошую поддержку, но, конечно, для того, чтобы дело развивалось, необходимы серьезные ресурсы. "Давайте внутри нашего Фонда поддержки предпринимательства создадим подпрограмму под один процент для тех, кто вернулся со специальной военной операции и хочет создать свой бизнес и сделать что-то полезное и интересное", – приводит пресс-служба слова Никитина. Губернатор дал поручение решить этот вопрос своему профильному заместителю Евгению Богданову и министру инвестиционной политики Денису Носачеву. Никитин подчеркнул, что ключевая задача, поставленная президентом, – всесторонняя поддержка участников СВО и на передовой, и в тылу. Для этого создан в том числе и государственный фонд "Защитники Отечества".
новгородская область
пестово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей никитин (политик), новгородская область, пестово
Общество, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Пестово
Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело

Губернатор Никитин поручил создать новую программу поддержки ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать программу поддержки развития собственного дела для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
В среду во время визита в Пестовский округ Никитин встретился с ветеранами СВО и родными погибших героев. Во время встречи ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Дмитрий Большаков рассказал, что ушёл добровольцем весной 2022 года. Спустя четыре месяца был тяжело ранен. После долгого восстановления вернулся к мирной жизни. Вместе с супругой воспитывают маленькую дочку и развивают собственное дело - открыли в Пестове небольшое кафе. Поддержку для старта своего бизнеса получили от Фонда развития креативной экономики региона. Никитин поинтересовался, нужна ли еще какая-то помощь. Молодой человек отметил, что уже получил хорошую поддержку, но, конечно, для того, чтобы дело развивалось, необходимы серьезные ресурсы.
«
"Давайте внутри нашего Фонда поддержки предпринимательства создадим подпрограмму под один процент для тех, кто вернулся со специальной военной операции и хочет создать свой бизнес и сделать что-то полезное и интересное", – приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор дал поручение решить этот вопрос своему профильному заместителю Евгению Богданову и министру инвестиционной политики Денису Носачеву. Никитин подчеркнул, что ключевая задача, поставленная президентом, – всесторонняя поддержка участников СВО и на передовой, и в тылу. Для этого создан в том числе и государственный фонд "Защитники Отечества".
 
ОбществоАндрей Никитин (политик)Новгородская областьПестово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала