https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html

Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело

Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело - РИА Новости, 22.01.2025

Никитин поручил создать программу, чтобы ветераны СВО развивали свое дело

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать программу поддержки развития собственного дела для ветеранов специальной военной операции,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:48:00+03:00

2025-01-22T21:48:00+03:00

2025-01-22T21:48:00+03:00

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

пестово

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать программу поддержки развития собственного дела для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. В среду во время визита в Пестовский округ Никитин встретился с ветеранами СВО и родными погибших героев. Во время встречи ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Дмитрий Большаков рассказал, что ушёл добровольцем весной 2022 года. Спустя четыре месяца был тяжело ранен. После долгого восстановления вернулся к мирной жизни. Вместе с супругой воспитывают маленькую дочку и развивают собственное дело - открыли в Пестове небольшое кафе. Поддержку для старта своего бизнеса получили от Фонда развития креативной экономики региона. Никитин поинтересовался, нужна ли еще какая-то помощь. Молодой человек отметил, что уже получил хорошую поддержку, но, конечно, для того, чтобы дело развивалось, необходимы серьезные ресурсы. "Давайте внутри нашего Фонда поддержки предпринимательства создадим подпрограмму под один процент для тех, кто вернулся со специальной военной операции и хочет создать свой бизнес и сделать что-то полезное и интересное", – приводит пресс-служба слова Никитина. Губернатор дал поручение решить этот вопрос своему профильному заместителю Евгению Богданову и министру инвестиционной политики Денису Носачеву. Никитин подчеркнул, что ключевая задача, поставленная президентом, – всесторонняя поддержка участников СВО и на передовой, и в тылу. Для этого создан в том числе и государственный фонд "Защитники Отечества".

новгородская область

пестово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, пестово