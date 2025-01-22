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В Узбекистане отметили важность взаимодействия с Минобороны России - РИА Новости, 22.01.2025
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13:04 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/uzbekistan-1994960232.html
В Узбекистане отметили важность взаимодействия с Минобороны России
В Узбекистане отметили важность взаимодействия с Минобороны России - РИА Новости, 22.01.2025
В Узбекистане отметили важность взаимодействия с Минобороны России
Власти Узбекистана отмечают важность расширения взаимодействия с министерством обороны России, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:04:00+03:00
2025-01-22T13:04:00+03:00
россия
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
андрей белоусов
владимир путин
политика
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ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. Власти Узбекистана отмечают важность расширения взаимодействия с министерством обороны России, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, в среду Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, находящегося в Узбекистане с визитом. В начале встречи руководитель оборонного ведомства РФ передал узбекистанскому лидеру искренние приветствия и наилучшие пожелания президента РФ Владимира Путина. "Отмечена важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами", - говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае 2024 года, добавили в пресс-службе. В среду в Ташкенте в ходе визита Белоусова были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнёрства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы
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россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, андрей белоусов, владимир путин, политика
Россия, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Политика
В Узбекистане отметили важность взаимодействия с Минобороны России

Мирзиёев отметил важность расширения взаимодействия с Минобороны России

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. Власти Узбекистана отмечают важность расширения взаимодействия с министерством обороны России, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, в среду Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, находящегося в Узбекистане с визитом. В начале встречи руководитель оборонного ведомства РФ передал узбекистанскому лидеру искренние приветствия и наилучшие пожелания президента РФ Владимира Путина.
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"Отмечена важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами", - говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае 2024 года, добавили в пресс-службе.
В среду в Ташкенте в ходе визита Белоусова были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнёрства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы
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