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В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены - РИА Новости, 22.01.2025
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13:08 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/ubiystvo-1994961048.html
В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены
В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены - РИА Новости, 22.01.2025
В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены
Мужчина получил 12 лет за жестокое убийство в Мурманской области своей бывшей супруги, матери четырех детей, сообщили в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:08:00+03:00
2025-01-22T13:08:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
кировск
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МУРМАНСК, 22 янв – РИА Новости. Мужчина получил 12 лет за жестокое убийство в Мурманской области своей бывшей супруги, матери четырех детей, сообщили в региональном СУСК РФ. Как выяснили следователи, в марте 2023 года мужчина поссорился с бывшей супругой и решил ее убить. Ночью, когда женщина появилась возле своего дома на улице Олимпийской в Кировске, бывший муж несколько раз выстрелил в нее из пневматической газобаллонной винтовки. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого виновный, желая скрыть следы преступления, увез тело потерпевшей из двора и спрятал в снегу. Ранее в СУСК сообщали, что погибшая - мать четырех детей, отцом троих из них является обвиняемый. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, мурманская область, россия, кировск
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кировск
В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены

В Мурманской области мужчина получил 12 лет за жестокое убийство бывшей жены

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МУРМАНСК, 22 янв – РИА Новости. Мужчина получил 12 лет за жестокое убийство в Мурманской области своей бывшей супруги, матери четырех детей, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как выяснили следователи, в марте 2023 года мужчина поссорился с бывшей супругой и решил ее убить. Ночью, когда женщина появилась возле своего дома на улице Олимпийской в Кировске, бывший муж несколько раз выстрелил в нее из пневматической газобаллонной винтовки. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого виновный, желая скрыть следы преступления, увез тело потерпевшей из двора и спрятал в снегу. Ранее в СУСК сообщали, что погибшая - мать четырех детей, отцом троих из них является обвиняемый.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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