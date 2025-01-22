https://ria.ru/20250122/tramp-1994902562.html

Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине

Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также вновь заявил, что его запланированные контакты с... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:10:00+03:00

2025-01-22T02:10:00+03:00

2025-01-22T11:39:00+03:00

украина

сша

в мире

дональд трамп

нато

владимир путин

си цзиньпин

россия

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также вновь заявил, что его запланированные контакты с российским лидером Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени"."Мы изучаем данный вопрос", — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Киеву.Он добавил, что "в очень скором времени" намерен переговорить с Путиным и "понять, как все сложится"."Мы займемся этим очень скоро", — пообещал Трамп.Президент США также дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994838587.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994851346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, в мире, дональд трамп, нато, владимир путин, си цзиньпин, россия