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Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине - РИА Новости, 22.01.2025
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02:10 22.01.2025 (обновлено: 11:39 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tramp-1994902562.html
Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также вновь заявил, что его запланированные контакты с... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:10:00+03:00
2025-01-22T11:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также вновь заявил, что его запланированные контакты с российским лидером Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени"."Мы изучаем данный вопрос", — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Киеву.Он добавил, что "в очень скором времени" намерен переговорить с Путиным и "понять, как все сложится"."Мы займемся этим очень скоро", — пообещал Трамп.Президент США также дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994838587.html
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украина, сша, в мире, дональд трамп, нато, владимир путин, си цзиньпин, россия
Украина, США, В мире, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия
Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине

Трамп: США изучают возможности продолжения поставок оружия Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также вновь заявил, что его запланированные контакты с российским лидером Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени".
"Мы изучаем данный вопрос", — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Киеву.
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Он добавил, что "в очень скором времени" намерен переговорить с Путиным и "понять, как все сложится".
"Мы займемся этим очень скоро", — пообещал Трамп.
Президент США также дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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