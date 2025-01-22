Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине
Трамп: США изучают возможности продолжения поставок оружия Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также вновь заявил, что его запланированные контакты с российским лидером Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени".
Он добавил, что "в очень скором времени" намерен переговорить с Путиным и "понять, как все сложится".
"Мы займемся этим очень скоро", — пообещал Трамп.
Президент США также дал понять, что вопрос конфликта на Украине фигурировал в ходе его недавних контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.