https://ria.ru/20250122/tigritsa-1995052397.html

Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"

Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра" - РИА Новости, 22.01.2025

Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"

Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T23:43:00+03:00

2025-01-22T23:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. "Приехали. Маленькая тигрица. Точно переломы плечевых костей передних ног. Точнее будет после обследования", - сообщается в Telegram-канале хосписа. Отмечается, что животное в зоопарк Нижнего Новгорода принесли бывшие владельцы. "К сожалению, у зоопарка нет возможности содержать ещё одного хищника, которому требуется вольер, лечение и, в идеале, компания. Поэтому малышатина приехала к нам", - сообщает хоспис. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России.

https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html

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ленинградская область, нижний новгород, россия, общество