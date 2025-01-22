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Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра" - РИА Новости, 22.01.2025
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23:43 22.01.2025 (обновлено: 23:44 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/tigritsa-1995052397.html
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра" - РИА Новости, 22.01.2025
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"
Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:43:00+03:00
2025-01-22T23:44:00+03:00
ленинградская область
нижний новгород
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. "Приехали. Маленькая тигрица. Точно переломы плечевых костей передних ног. Точнее будет после обследования", - сообщается в Telegram-канале хосписа. Отмечается, что животное в зоопарк Нижнего Новгорода принесли бывшие владельцы. "К сожалению, у зоопарка нет возможности содержать ещё одного хищника, которому требуется вольер, лечение и, в идеале, компания. Поэтому малышатина приехала к нам", - сообщает хоспис. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России.
https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html
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ленинградская область, нижний новгород, россия, общество
Ленинградская область, Нижний Новгород, Россия, Общество
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"

Тигрицу с травмами из Нижнего Новгорода передали в "Дом тигра" в Ленобласти

© Фото : хоспис для диких кошек "Дом Тигра"Тигрица в хосписе для диких кошек "Дом Тигра"
Тигрица в хосписе для диких кошек Дом Тигра - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : хоспис для диких кошек "Дом Тигра"
Тигрица в хосписе для диких кошек "Дом Тигра"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис.
"Приехали. Маленькая тигрица. Точно переломы плечевых костей передних ног. Точнее будет после обследования", - сообщается в Telegram-канале хосписа.
Отмечается, что животное в зоопарк Нижнего Новгорода принесли бывшие владельцы.
"К сожалению, у зоопарка нет возможности содержать ещё одного хищника, которому требуется вольер, лечение и, в идеале, компания. Поэтому малышатина приехала к нам", - сообщает хоспис.
"Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России.
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Ленинградская областьНижний НовгородРоссияОбщество
 
 
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