https://ria.ru/20250122/tigritsa-1995052397.html
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра" - РИА Новости, 22.01.2025
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"
Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:43:00+03:00
2025-01-22T23:43:00+03:00
2025-01-22T23:44:00+03:00
ленинградская область
нижний новгород
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995051727_0:309:720:714_1920x0_80_0_0_85026db697e70cbb09b26222333652bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Маленькую тигрицу, которой предстоит лечение, привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. "Приехали. Маленькая тигрица. Точно переломы плечевых костей передних ног. Точнее будет после обследования", - сообщается в Telegram-канале хосписа. Отмечается, что животное в зоопарк Нижнего Новгорода принесли бывшие владельцы. "К сожалению, у зоопарка нет возможности содержать ещё одного хищника, которому требуется вольер, лечение и, в идеале, компания. Поэтому малышатина приехала к нам", - сообщает хоспис. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России.
https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html
ленинградская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995051727_0:241:720:781_1920x0_80_0_0_f853e54ea7ef1ffa28854d4047c8be3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, нижний новгород, россия, общество
Ленинградская область, Нижний Новгород, Россия, Общество
Тигрицу с переломами из Нижнего Новгорода передали в хоспис "Дом тигра"
Тигрицу с травмами из Нижнего Новгорода передали в "Дом тигра" в Ленобласти