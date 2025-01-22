https://ria.ru/20250122/svo-1994939596.html

Марочко рассказал об успехах ВС России в ЛНР

Марочко рассказал об успехах ВС России в ЛНР - РИА Новости, 22.01.2025

Марочко рассказал об успехах ВС России в ЛНР

Российские силы развивают успех на сватовско-кременском участке фронта, улучшая свои позиции в районе нескольких населенных пунктов в Луганской Народной... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:12:00+03:00

2025-01-22T11:12:00+03:00

2025-01-22T11:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Российские силы развивают успех на сватовско-кременском участке фронта, улучшая свои позиции в районе нескольких населенных пунктов в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю в районе Макеевки (ЛНР) и Невского. Также расширена зона контроля западнее Ивановки (в районе Тернов) за счет продвижения ВС РФ на трех участках. В районе Ямполовки заняты более выгодные рубежи и позиции, позволяющие усилить огневое воздействие на украинских боевиков в населенном пункте", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что улучшение тактического положения ВС РФ на данном участке фронта позволяет начать процесс отрезания подразделений ВСУ в данном районе от основных украинских сил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины