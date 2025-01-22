https://ria.ru/20250122/sud-1995051039.html

Суд в Британии запретил исполнять решения российских судов против Google

Суд в Британии запретил исполнять решения российских судов против Google - РИА Новости, 22.01.2025

Суд в Британии запретил исполнять решения российских судов против Google

Высокий суд Лондона наложил судебный запрет на исполнение в Британии российских судебных решений против американской компании Google по делу о блокировке... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T23:23:00+03:00

2025-01-22T23:23:00+03:00

2025-01-22T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Высокий суд Лондона наложил судебный запрет на исполнение в Британии российских судебных решений против американской компании Google по делу о блокировке YouTube-каналов российских медиаресурсов, сославшись на то, что подобные споры должны передаваться в суд в Англии, передает в среду агентство Рейтер. На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде. В августе 2023 года судами были удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ и ряда других СМИ. Газета РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом спора, в октябре 2024 года сообщала, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, а пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет. "В среду Google получил судебный запрет от Высокого суда Лондона, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений против американского технологического гиганта в связи с закрытием различных аккаунтов Google и YouTube", - пишет агентство. Постоянное постановление, запрещающее принудительное исполнение российских судебных решений, судья Эндрю Хеншо обосновал условиями и положениями Google и YouTube, согласно которым споры должны передаваться в суд в Англии. В своем постановлении судья также отметил, что, по оценке ликвидатора "Google Россия", общая сумма штрафов, наложенных на Google, в 20 триллионов раз превышает мировой ВВП. Он также утверждает, что "Царьград", RT и компания, управляющая телеканалом "Спас", с конца 2023 года пытались добиться исполнения российских судебных решений против Google в судах таких стран, как Алжир, Египет, Венгрия, Киргизия, Сербия, ЮАР, Испания, Турция и Вьетнам. Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в то время бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.

https://ria.ru/20250113/google--1993515365.html

https://ria.ru/20241223/youtube-1990908542.html

https://ria.ru/20250112/tsukerberg-1993291794.html

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россия, сша, жозеп боррель, маргарита симоньян, владимир путин, евросоюз, youtube, google, франция