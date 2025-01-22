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В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:06:00+03:00
2025-01-22T17:06:00+03:00
2025-01-22T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной базе.Нововведение проводится в рамках эксперимента с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, в настоящее время более 1,5 миллиона студентов из 174 организаций-участников эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив его в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", уточнили авторы инициативы."В этой связи, учитывая положительные промежуточные результаты проведения эксперимента, законопроектом предлагается закрепить в Законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с лидером Алексеем Нечаевым, сообщила ранее пресс-служба партии.
https://ria.ru/20240902/mintsifry-1970011831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, госдума рф, технологии, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
В ГД внесли законопроект о внедрении в России электронного студенческого билета