https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html

В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете

В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете - РИА Новости, 22.01.2025

В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете

В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:06:00+03:00

2025-01-22T17:06:00+03:00

2025-01-22T17:32:00+03:00

общество

госдума рф

технологии

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

основной государственный экзамен (огэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной базе.Нововведение проводится в рамках эксперимента с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, в настоящее время более 1,5 миллиона студентов из 174 организаций-участников эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив его в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", уточнили авторы инициативы."В этой связи, учитывая положительные промежуточные результаты проведения эксперимента, законопроектом предлагается закрепить в Законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с лидером Алексеем Нечаевым, сообщила ранее пресс-служба партии.

https://ria.ru/20240902/mintsifry-1970011831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, технологии, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование