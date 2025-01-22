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В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете - РИА Новости, 22.01.2025
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17:06 22.01.2025 (обновлено: 17:32 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной РИА Новости, 22.01.2025
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2025-01-22T17:32:00+03:00
общество
госдума рф
технологии
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
основной государственный экзамен (огэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной базе.Нововведение проводится в рамках эксперимента с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, в настоящее время более 1,5 миллиона студентов из 174 организаций-участников эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив его в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", уточнили авторы инициативы."В этой связи, учитывая положительные промежуточные результаты проведения эксперимента, законопроектом предлагается закрепить в Законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с лидером Алексеем Нечаевым, сообщила ранее пресс-служба партии.
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общество, госдума рф, технологии, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете

В ГД внесли законопроект о внедрении в России электронного студенческого билета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденческие билеты
Студенческие билеты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Студенческие билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах", законопроект доступен в думской электронной базе.
Нововведение проводится в рамках эксперимента с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, в настоящее время более 1,5 миллиона студентов из 174 организаций-участников эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив его в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", уточнили авторы инициативы.
«
"В этой связи, учитывая положительные промежуточные результаты проведения эксперимента, законопроектом предлагается закрепить в Законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с лидером Алексеем Нечаевым, сообщила ранее пресс-служба партии.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Электронные студенческие билеты и зачетки появились на "Госуслугах"
2 сентября 2024, 15:38
 
ОбществоГосдума РФТехнологииРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Основной государственный экзамен (ОГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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