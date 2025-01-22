https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1995028477.html

Спецоперация, 22 января: освобождение Западного в Харьковской области

Спецоперация, 22 января: освобождение Западного в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2025

Спецоперация, 22 января: освобождение Западного в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Западное в Харьковской области, говорится в сводке о ходе спецоперации, которую Минобороны... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:36:00+03:00

2025-01-22T18:36:00+03:00

2025-01-22T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Западное в Харьковской области, говорится в сводке о ходе спецоперации, которую Минобороны РФ опубликовало в среду. Кроме того, "Запад" и другие группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1605 военнослужащих. Также Киев лишился пяти танков, 17 боевых бронированных машин, в том числе шести бронетранспортёров М113 производства США, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе трёх иностранного производства. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотников и горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили 114 беспилотников самолётного типа. Боевики теряют танкиВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов. Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 16 населённых пунктов Курской области, а также восьми в Сумской области Украины. За сутки в курском приграничье были уничтожены более 390 боевиков ВСУ, четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция РЭБ, шесть пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов. За всё время боёв в Курской области потери украинских войск достигли 54 тысяч человек. Пострадавшие мирные жителиУправление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в среду, что украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе 11 кассетных, а также атаковали при помощи беспилотника-камикадзе. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, были ранены пятеро мирных жителей. Кроме того, он сообщил, что двое мирных жителей скончались после обстрелов города во вторник. Украинские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке Херсонской области, ранен местный житель, его госпитализировали, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура. Администрация Энергодара сообщила, что украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС с помощью как минимум четырех беспилотников. Обошлось без возгораний и пострадавших. В течение ста днейПрезидент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме заявил, что Владимир Зеленский хочет "мира", но "для танго нужны двое". Кроме того, по словам Трампа, США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. В то же время президент США допустил введение новых санкций против России, если руководство РФ не пойдёт на переговоры по урегулированию конфликта. Также Трамп назвал умным президента России Владимира Путина, сообщил о намерении "в очень скором времени" переговорить с ним и готовности встретиться "в любое время, когда ему будет удобно. Газета Wall Street Journal выпустила материал, согласно которому Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. При этом в статье сообщается, что "практически никто" не думает, что это возможно. В то же время, по данным издания, Келлог не будет отклоняться от решения Трампа и не станет участвовать в потенциальных переговорах с Россией. Бывшие коллеги Келлога, мнения которых приводит Wall Street Journal, отмечают, что тот никогда не был дипломатом, но для президента США может быть важен его бывший военный опыт. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя эту публикацию, заявил РИА Новости, что украинская сторона на сегодняшний день терпит поражение практически на всех направлениях и больше всех заинтересована в прекращении огня. В связи с этим, по его словам, Россия не пойдёт на поводу у Киева и будет вести переговоры только на условиях устранения первопричины конфликта и обеспечения безопасности РФ. Президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал возможным прекращение конфликта в течение трёх-шести месяцев. При этом, по его словам, решение по Украине не должность стать "Афганистаном 2.0", при котором, как считает финский президент, посредников "сделки" впоследствии обвинят в том, что они "продали Украину". Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил медиагруппе Funke, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине и после возможного прекращения огня, чтобы "сделать возможным безопасное будущее для Украины". Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, как передало агентство Рейтер, что намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель. По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской АЭС. Сам Гросси на форуме в Давосе заявил, что считает неправильными иногда звучащие на Украине дебаты по поводу разумности отказа от ядерного оружия. По его словам, "это очень хорошо", что Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства. Обещанное Трампом скорое урегулирование конфликта на Украине якобы даст России возможность нарастить военную мощь, сообщила в среду газета Times со ссылкой на высокопоставленных британских военных. По словам генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, который возглавляет корпус быстрого реагирования НАТО, в следующий раз РФ добьётся гораздо больших успехов. Портал War Zone со ссылкой на документ Пентагона сообщил, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ - более 30 ежемесячно. Не поддерживаютДанные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют, что воздушная тревога в среду была объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Умань в Черкасской области, а также о неоднократных взрывах в Николаеве. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что городе было повреждено административное здание. По данным назначенного Киевом главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, на подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты инфраструктуры. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сославшись на своих коллег сообщил РИА Новости об ударе по району складов и цехов по производству беспилотников в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, в результате которого произошла детонация, а также об ударе по технике и военным ВСУ в Сумской области. Владимир Зеленский на встрече с представителями международного медиасовета в Давосе назвал несправедливым и нечестным позицию США, Германии, Словакии и Венгрии. По его словам, эти страны не поддерживают вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250122/davos-1995020043.html

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https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html

https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

украина, россия, киев, дональд трамп, кит келлог, рафаэль гросси, нато, вооруженные силы украины