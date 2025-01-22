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Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025
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06:06 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994910573.html
Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов
Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025
Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов
Российские войска взяли под контроль территорию шахты №2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название - Покровск) в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:06:00+03:00
2025-01-22T06:06:00+03:00
в мире
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донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль территорию шахты №2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, бои перекинулись на территорию шахты №2. "Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит", - сказал Рогов. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир рогов
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов
Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС России взяли под контроль шахту у села Котлино под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль территорию шахты №2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, бои перекинулись на территорию шахты №2.
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"Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит", - сказал Рогов.
Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Рогов
 
 
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