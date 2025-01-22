https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994910573.html

Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов

Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2025

Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов

Российские войска взяли под контроль территорию шахты №2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название - Покровск) в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:06:00+03:00

2025-01-22T06:06:00+03:00

2025-01-22T06:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль территорию шахты №2, расположенной рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, бои перекинулись на территорию шахты №2. "Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит", - сказал Рогов. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир рогов