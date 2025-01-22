https://ria.ru/20250122/slovakiya-1995042418.html

Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу

Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу - РИА Новости, 22.01.2025

Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия") адресовали письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:02:00+03:00

2025-01-22T21:02:00+03:00

2025-01-22T21:57:00+03:00

словакия

украина

германия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

роберт фицо

еврокомиссия

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия") адресовали письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой встать на сторону Словакии и Евросоюза в споре с Владимиром Зеленским по газу, следует из их заявления. "Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии. Сегодня мы инициировали письмо, адресованное Европейской комиссии. Мы призвали ее, чтобы она исполнила свои обязанности, которые вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов", — говорится в заявлении.Депутаты отметили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит голубого топлива, несмотря на достигнутые договоренности с украинским правительством по этому вопросу. Письмо к главе Еврокомиссии также подписали депутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и с Кипра.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html

https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html

https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, украина, германия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз, газпром, транзит газа через украину