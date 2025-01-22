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Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу - РИА Новости, 22.01.2025
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21:02 22.01.2025 (обновлено: 21:57 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/slovakiya-1995042418.html
Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу
Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу - РИА Новости, 22.01.2025
Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу
Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия") адресовали письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:02:00+03:00
2025-01-22T21:57:00+03:00
словакия
украина
германия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
роберт фицо
еврокомиссия
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия") адресовали письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой встать на сторону Словакии и Евросоюза в споре с Владимиром Зеленским по газу, следует из их заявления. &quot;Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии. Сегодня мы инициировали письмо, адресованное Европейской комиссии. Мы призвали ее, чтобы она исполнила свои обязанности, которые вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов&quot;, — говорится в заявлении.Депутаты отметили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит голубого топлива, несмотря на достигнутые договоренности с украинским правительством по этому вопросу. Письмо к главе Еврокомиссии также подписали депутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и с Кипра.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
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словакия, украина, германия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
Словакия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Евродепутаты от Словакии просят главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу

Словацкие евродепутаты призвали фон дер Ляйен встать на защиту ЕС и Словакии

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия") адресовали письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой встать на сторону Словакии и Евросоюза в споре с Владимиром Зеленским по газу, следует из их заявления.
«

"Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии. Сегодня мы инициировали письмо, адресованное Европейской комиссии. Мы призвали ее, чтобы она исполнила свои обязанности, которые вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов", — говорится в заявлении.

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20 декабря 2024, 14:35
Депутаты отметили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит голубого топлива, несмотря на достигнутые договоренности с украинским правительством по этому вопросу.
Письмо к главе Еврокомиссии также подписали депутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и с Кипра.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
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В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным
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СловакияУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенРоберт ФицоЕврокомиссияЕвросоюзГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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