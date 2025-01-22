https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html

В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус

В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус - РИА Новости, 22.01.2025

В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус

Новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:57:00+03:00

2025-01-22T08:57:00+03:00

2025-01-22T12:19:00+03:00

в мире

сирия

россия

тартус (мухафаза)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994934987_292:305:1046:729_1920x0_80_0_0_178003ea2b999edec870d131a69eb3bd.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, передает Al Watan со ссылкой на директора таможни."Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", — говорится в материале.Чиновник добавил, что сейчас проводится реструктуризация порта и предпринимаются попытки по восстановлению его полноценной работы.В декабре представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране, и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html

https://ria.ru/20250117/siriya-1994245914.html

сирия

россия

тартус (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, россия, тартус (мухафаза)