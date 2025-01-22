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В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус - РИА Новости, 22.01.2025
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08:57 22.01.2025 (обновлено: 12:19 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html
В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус
В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус - РИА Новости, 22.01.2025
В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус
Новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:57:00+03:00
2025-01-22T12:19:00+03:00
в мире
сирия
россия
тартус (мухафаза)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, передает Al Watan со ссылкой на директора таможни."Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", — говорится в материале.Чиновник добавил, что сейчас проводится реструктуризация порта и предпринимаются попытки по восстановлению его полноценной работы.В декабре представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране, и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html
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в мире, сирия, россия, тартус (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Тартус (мухафаза)
В Сирии заявили о расторжении договора с Россией о порте Тартус

Al Watan: Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус

© Getty Images / Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2024Спутниковый снимок порта и города Тартус
Спутниковый снимок порта и города Тартус - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2024
Спутниковый снимок порта и города Тартус. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, передает Al Watan со ссылкой на директора таможни.
"Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", — говорится в материале.
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Чиновник добавил, что сейчас проводится реструктуризация порта и предпринимаются попытки по восстановлению его полноценной работы.
В декабре представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране, и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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