https://ria.ru/20250122/putin-1995016703.html
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 22.01.2025
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики
Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:27:00+03:00
2025-01-22T17:27:00+03:00
2025-01-22T17:42:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики."Напомню, что в конце прошлого года на встрече с деловыми кругами мы договорились возобновить работу правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Она активно действовала в период эпидемии коронавируса… Этот опыт, безусловно, нужно учитывать при выстраивании отраслевой и экономической политики в целом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250122/putin-1995017538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики
Путин предложил возобновить работу комиссии по повышению устойчивости экономики