Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 22.01.2025 (обновлено: 17:42 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995016703.html
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 22.01.2025
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики
Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:27:00+03:00
2025-01-22T17:42:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики."Напомню, что в конце прошлого года на встрече с деловыми кругами мы договорились возобновить работу правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Она активно действовала в период эпидемии коронавируса… Этот опыт, безусловно, нужно учитывать при выстраивании отраслевой и экономической политики в целом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250122/putin-1995017538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики

Путин предложил возобновить работу комиссии по повышению устойчивости экономики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
"Напомню, что в конце прошлого года на встрече с деловыми кругами мы договорились возобновить работу правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Она активно действовала в период эпидемии коронавируса… Этот опыт, безусловно, нужно учитывать при выстраивании отраслевой и экономической политики в целом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин поручил правительству предметно работать с каждой отраслью экономики
Вчера, 17:29
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала