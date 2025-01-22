https://ria.ru/20250122/putin-1995016703.html

Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики

Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 22.01.2025

Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики

Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:27:00+03:00

2025-01-22T17:27:00+03:00

2025-01-22T17:42:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил правительству возобновить работу комиссии по повышению устойчивости российской экономики."Напомню, что в конце прошлого года на встрече с деловыми кругами мы договорились возобновить работу правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Она активно действовала в период эпидемии коронавируса… Этот опыт, безусловно, нужно учитывать при выстраивании отраслевой и экономической политики в целом", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250122/putin-1995017538.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика