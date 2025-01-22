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Президент Узбекистана встретился с министром обороны России
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России - РИА Новости, 22.01.2025
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:55:00+03:00
2025-01-22T12:55:00+03:00
2025-01-22T12:55:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство. "В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, даны оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии", - сказано в сообщении. Ранее в среду Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, по итогам которых были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, андрей белоусов, в мире
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Андрей Белоусов, В мире
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России
Президент Узбекистана Мирзиеев встретился с министром обороны России Белоусовым