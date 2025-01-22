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Президент Узбекистана встретился с министром обороны России - РИА Новости, 22.01.2025
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12:55 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/prezident-1994958704.html
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России - РИА Новости, 22.01.2025
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:55:00+03:00
2025-01-22T12:55:00+03:00
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
андрей белоусов
в мире
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ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство. "В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, даны оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии", - сказано в сообщении. Ранее в среду Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, по итогам которых были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы.
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, андрей белоусов, в мире
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Андрей Белоусов, В мире
Президент Узбекистана встретился с министром обороны России

Президент Узбекистана Мирзиеев встретился с министром обороны России Белоусовым

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство.
"В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, даны оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии", - сказано в сообщении.
Ранее в среду Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, по итогам которых были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов на церемонии подписания плана сотрудничества - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества
10:10
 
УзбекистанРоссияШавкат МирзиеевАндрей БелоусовВ мире
 
 
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