https://ria.ru/20250122/prezident-1994958704.html

Президент Узбекистана встретился с министром обороны России

Президент Узбекистана встретился с министром обороны России - РИА Новости, 22.01.2025

Президент Узбекистана встретился с министром обороны России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:55:00+03:00

2025-01-22T12:55:00+03:00

2025-01-22T12:55:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 22 янв - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду принял министра обороны РФ Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство. "В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, даны оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии", - сказано в сообщении. Ранее в среду Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, по итогам которых были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы.

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Варвара Скокшина

узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, андрей белоусов, в мире