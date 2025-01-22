https://ria.ru/20250122/minselkhoz-1995005401.html

В Минсельхозе рассказали о ситуации с урожаем

В Минсельхозе рассказали о ситуации с урожаем - РИА Новости, 22.01.2025

В Минсельхозе рассказали о ситуации с урожаем

Производство продукции агропромышленного комплекса за 11 месяцев 2024 года выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года, это стало возможным в том числе за... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:53:00+03:00

2025-01-22T16:53:00+03:00

2025-01-22T16:53:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Производство продукции агропромышленного комплекса за 11 месяцев 2024 года выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года, это стало возможным в том числе за счет рекордных показателей в животноводстве и пищевой продукции, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства. "Производство продукции агропромышленного комплекса за 11 месяцев прошлого года выросло на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года. При этом по отношению к 2021 году показатель увеличился на 11,4%. Рост производства в АПК обусловлен в том числе высокими показателями в животноводстве. Например, в 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, достигло рекордного уровня – 16,74 миллиона тонн. Также вырос объем сырого молока, предварительно, превысив 34 миллиона тонн", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что исторических значений достигло также производство многих видов пищевой продукции. "За январь-ноябрь 2024 года прирост к аналогичному периоду предыдущего года составил 3,7%, а 2021 года - 11,9%. В частности, увеличился выпуск колбасных изделий (+1,9% к январю-ноябрю 2023 года), мясных полуфабрикатов (+5%) и мясных консервов (+1,2%), питьевого молока (+5%), сыров и творога (+5,7%). Кроме того, значительно выросли объемы производства кондитерских изделий (+4,2%), сахара (+3,3%) и растительных масел (+7,8%), в том числе наиболее востребованного подсолнечного масла (+13,4%). Увеличился выпуск муки (+1,8%), круп (+1,6%) и хлеба (+0,5%)", - добавили в ведомстве. Сообщается, что несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, за счет применения современных технологий в растениеводстве в прошлом году был собран достойный урожай всех основных сельхозкультур. "По ряду направлений получены максимальные в истории страны результаты – в частности, по предварительным данным, собраны рекордные урожаи риса, сои, рапса", - подчеркнули в министерстве. По данным ведомства, сбор такой социально значимой культуры, как картофель, предварительно, составил 7,2 миллиона тонн в организованном секторе, что на уровне среднемноголетних значений. "Вместе с тем из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в ряде регионов урожай картофеля снизился относительно рекордного уровня 2023 года. В связи с этим для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн. Это позволит полностью закрыть внутренние потребности в доступной продукции. В 2025 году планируется расширить площади под картофелем в организованном секторе на 7 тысяч гектар (+2,3%)", - рассказали в Минсельхозе.

https://ria.ru/20241018/zabajkale-1978661061.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)