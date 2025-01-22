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Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы - РИА Новости, 22.01.2025
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15:34 22.01.2025
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Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы
Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы - РИА Новости, 22.01.2025
Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы
Уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ, сообщили в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:34:00+03:00
2025-01-22T15:34:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ, сообщили в Минпросвещения РФ. "Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в учебные заведения должен быть достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - сообщается на сайте министерства. Уточняется, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Оно вводится с 1 апреля 2025 года.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы

Минпросвещения: уровень владения русским должен быть достаточным для обучения

© РИА Новости / Илона Головина Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илона Головина
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ, сообщили в Минпросвещения РФ.
«
"Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в учебные заведения должен быть достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - сообщается на сайте министерства.
Уточняется, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.
Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Оно вводится с 1 апреля 2025 года.
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