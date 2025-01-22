Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы
Минпросвещения: уровень владения русским должен быть достаточным для обучения
© РИА Новости / Илона Головина Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ, сообщили в Минпросвещения РФ.
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"Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в учебные заведения должен быть достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - сообщается на сайте министерства.
Уточняется, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.
Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Оно вводится с 1 апреля 2025 года.
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