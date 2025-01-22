https://ria.ru/20250122/migranty-1994991359.html

Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы

Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы - РИА Новости, 22.01.2025

Установлен уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в школы

Уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ, сообщили в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:34:00+03:00

2025-01-22T15:34:00+03:00

2025-01-22T15:34:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уровень владения русским для зачисления детей мигрантов в российские школы должен быть достаточным для освоения образовательных программ, сообщили в Минпросвещения РФ. "Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в учебные заведения должен быть достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - сообщается на сайте министерства. Уточняется, что методическое обеспечение тестирования на знание русского языка возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Оно вводится с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241026/rosobrnadzor-1980209804.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)