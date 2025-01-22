Рейтинг@Mail.ru
Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 22.01.2025 (обновлено: 13:57 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/magate-1994971694.html
Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину
Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину - РИА Новости, 22.01.2025
Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:45:00+03:00
2025-01-22T13:57:00+03:00
в мире
россия
магатэ
украина
рафаэль гросси
запорожская аэс
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_0:20:2753:1569_1920x0_80_0_0_205e83391704e7d2585c0672cb0a8aeb.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает агентство Рейтер.Как отмечает агентство, гендиректор МАГАТЭ "в течение следующих нескольких недель, посетит Россию и Украину".По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
https://ria.ru/20250117/zaes-1994277101.html
россия
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_e30ed77030ae44608c3fb8b6a985da21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, магатэ, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, днепр (город)
В мире, Россия, МАГАТЭ, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Днепр (город)
Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси намерен скоро посетить Россию и Украину

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, гендиректор МАГАТЭ "в течение следующих нескольких недель, посетит Россию и Украину".
По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС
17 января, 19:17
 
В миреРоссияМАГАТЭУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала