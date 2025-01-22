https://ria.ru/20250122/magate-1994971694.html

Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину

Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину - РИА Новости, 22.01.2025

Reuters сообщил о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:45:00+03:00

2025-01-22T13:45:00+03:00

2025-01-22T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает агентство Рейтер.Как отмечает агентство, гендиректор МАГАТЭ "в течение следующих нескольких недель, посетит Россию и Украину".По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.

https://ria.ru/20250117/zaes-1994277101.html

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в мире, россия, магатэ, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, днепр (город)