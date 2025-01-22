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ВС России отразили несколько контратак ВСУ у села Котлино - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/kotlino-1994989923.html
ВС России отразили несколько контратак ВСУ у села Котлино
ВС России отразили несколько контратак ВСУ у села Котлино - РИА Новости, 22.01.2025
ВС России отразили несколько контратак ВСУ у села Котлино
Российские бойцы отбили несколько контратак ВСУ у села Котлино в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:17:00+03:00
2025-01-22T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Российские бойцы отбили несколько контратак ВСУ у села Котлино в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, освобождена территория шахты №2 по добыче угля. "Пресечено несколько попыток ВСУ организовать контратаки на участке севернее села. Враг был разбит и отступил", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись северо-восточнее сёл Котлино и Шевченко в сторону Красноармейска (украинское название Покровск). Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250120/svo-1994585628.html
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донецкая народная республика
красноармейск
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донецкая народная республика, красноармейск, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили несколько контратак ВСУ у села Котлино

Рогов: российские войска отбили несколько контратак ВСУ у села Котлино в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Российские бойцы отбили несколько контратак ВСУ у села Котлино в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, освобождена территория шахты №2 по добыче угля.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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20 января, 12:05
"Пресечено несколько попыток ВСУ организовать контратаки на участке севернее села. Враг был разбит и отступил", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись северо-восточнее сёл Котлино и Шевченко в сторону Красноармейска (украинское название Покровск).
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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