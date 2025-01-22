https://ria.ru/20250122/kndr-1994903462.html

Верховное народное собрание КНДР рассмотрит вопрос изменения Конституции

Верховное народное собрание КНДР рассмотрит вопрос изменения Конституции - РИА Новости, 22.01.2025

Верховное народное собрание КНДР рассмотрит вопрос изменения Конституции

Верховное народное собрание (ВНС) КНДР 14-го созыва в среду соберется на очередную, XII сессию, в ходе которой среди прочего рассмотрит вопрос об изменении... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:29:00+03:00

2025-01-22T02:29:00+03:00

2025-01-22T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Верховное народное собрание (ВНС) КНДР 14-го созыва в среду соберется на очередную, XII сессию, в ходе которой среди прочего рассмотрит вопрос об изменении конституции страны. Ожидается, что парламент утвердит новую версию основного закона, где вместо положений об объединении Севера и Юга будет закреплен принцип сосуществования на Корейском полуострове двух противоборствующих государств. Эксперты при этом не исключают личного участия лидера страны Ким Чен Ына, который помимо утверждения новой линии в отношении Южной Кореи может представить и детали курса КНДР в отношении США при новой администрации Дональда Трампа. Подготовка поправок О планах внесения поправок в ряд статей конституции стало известно еще в начале декабря прошлого года, однако конкретное содержание готовящихся изменений в северокорейских СМИ не упоминалось. При этом еще на XX заседании ВНС в январе 2024 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын указывал на необходимость законодательно точно определить область суверенитета Корейской Народно-Демократической Республики и предлагал внести в конституцию положение о том, что в случае войны на Корейском полуострове КНДР должна будет захватить и присоединить всю территорию Южной Кореи. Северокорейский лидер также отмечал, что Пхеньян больше не может рассматривать Южную Корею в качестве партнера в борьбе за объединение, а отношения с ней будет строить как с обычным другим государством, причем враждебным. Ожидалось, что предложения Ким Чен Ына найдут отражение в конституции страны уже по результатам XI заседания ВНС 14-го созыва 7-8 октября. В сообщении по итогам сессии впоследствии указывалось, что на заседании депутаты поддержали пункт "О внесении поправок и дополнений в ряд содержаний Социалистической Конституции КНДР", но среди изменений упомянуто было только положение об "исправлении трудового возраста и избирательного возраста граждан КНДР". При этом спустя десять дней в сообщении агентства ЦТАК о разрыве автомобильного и железнодорожного сообщения с Республикой Корея об этом шаге говорилось как об "исходящем из требований конституции КНДР, которая определяет Южную Корею как полностью враждебное государство". А еще через неделю Президиум Верховного народного собрания на очередном пленарном заседании принял закон о государственном гимне, что, предположительно, было связано с наличием в старой версии строчки "три тысячи ли - моя прекрасная Родина", где под "тремя тысячами ли" подразумевалась вся территория Корейского полуострова. Возможные изменения Ректор сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин в этой связи заявлял РИА Новости, что КНДР могла отложить публикацию подробностей о поправках в конституцию, так как информация об этом может привести к ухудшению ситуации с безопасностью в регионе. Он отмечал, что КНДР и ранее могла сообщать о подробностях поправок в конституцию даже в свои собственные загранучреждения с задержкой от трех до шести месяцев. Однако нынешнее отсутствие даже кратких отчетов об изменениях, прорабатывавшихся в течении всего года, может говорить о подготовке радикальных реформ, затрагивающих не только абстрактное разделение на два враждебных государства в преамбуле конституции, но и четкое определение территории КНДР и ее территориальных вод. Это, в свою очередь, может обострить конфликт с Южной Кореей из-за "Северной разграничительной линии" в Желтом море, которую в Сеуле считают фактической морской границей с КНДР, а в Пхеньяне не признают, предположил эксперт. В южнокорейском министерстве объединения также считали, что изменение конституции КНДР повлечет за собой отказ от межкорейских соглашений в политической и военной сфере, включая Базовое соглашение между Южной и Северной Кореей от 1991 года, где межкорейские связи определяются как "особые отношения" на пути к объединению, а не как отношения между "двумя государствами", как о них теперь говорят в Пхеньяне. По мнению директора Центра северокорейских исследований сеульского Института Сечжона Чон Сон Чжана, изменение статьи 9 конституции КНДР, гласящей, что страна стремится к "самостоятельному, мирному объединению на основе национального единства", оказалось не таким простым, поскольку ставит Пхеньян в неравную позицию с Сеулом, который по-прежнему по своей конституции претендует всю территорию Корейского полуострова. Кроме того, в КНДР ранее не раз заявляли, что более не считают себя связанными соглашением о перемирии, заключенным в конце Корейской войны 1950-1953 годов, что делает проблематичным определение государственных границ по установленной этим соглашением военно-демаркационной линии. Однако эти вопросы могут быть решены и найти отражение в правках, которые будут одобрены на сегодняшней сессии ВНС. Послание Трампу Чон Сон Чжан не исключал, что отсутствие лидера КНДР на октябрьском заседании Верховного народного собрания было связано с неудовлетворенностью главы государства тем, что его предложения по изменению конституции не были оперативно приняты. Однако январское заседание, как полагает агентство Рёнхап, может быть использовано Ким Чен Ыном как для окончательного утверждения и оглашения новой политики по отношению к Южной Корее, так и для представления своей политики в отношении США во время второго президентского срока Дональда Трампа. С момента избрания на высшие государственные посты КНДР Ким Чен Ын участвовал в 11 из 20 заседаний ВНС, на пяти из них он выступал с речью. После 2021 года весенняя сессия парламента традиционно проводится одним январским днем, в ходе которого депутаты сразу одобряют бюджет на текущий год, принимают все накопившиеся законопроекты, утверждают назначения на государственные посты и решают другие организационные вопросы. Однако нынешнее заседание, по мнению экспертов, было специально запланировано на дату после инаугурации нового президента США, чтобы прояснить позицию Трампа по КНДР перед тем, как заявить о новой линии в отношениях Пхеньяна с Вашингтоном. В ноябре прошлого года, выступая на выставке вооружений в Пхеньяне, Ким Чен Ын уже заявлял, что "прошел с США по пути переговоров настолько далеко, насколько было возможно", но в результате лишь убедился в "агрессивной и враждебной политике по отношению к Корее (КНДР - ред.)". В ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи, прошедшего в конца декабря, он обозначил новую "мощнейшую ответную стратегию в отношении США". О деталях этой концепции впоследствии не сообщалось, но она, как считается, может обозначить новый "порог" КНДР для возобновления переговоров с Вашингтоном, если США при Трампе захотят реанимировать диалог по ядерной проблеме.

https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994730045.html

https://ria.ru/20241219/kndr-1990022851.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Дарья Буймова

в мире, пхеньян, сша, южная корея, ким чен ын, дональд трамп