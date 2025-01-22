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В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности - РИА Новости, 22.01.2025
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11:51 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/golubev-1994945334.html
В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности
В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности - РИА Новости, 22.01.2025
В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности
В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:51:00+03:00
2025-01-22T11:51:00+03:00
ростовская область
василий голубев
вячеслав тимченко
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко. Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура обратилась в СФ с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. Как утверждает издание 161.ru, расследование связано с закупками, среди которых числится и проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, в которой Голубев ранее был губернатором. "В адрес комитета таких документов не поступало... я такой информацией не располагаю", - сказал Тимченко.
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ростовская область, василий голубев, вячеслав тимченко, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, политика
Ростовская область, Василий Голубев, Вячеслав Тимченко, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

В СФ не поступало представление о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВасилий Голубев
Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Василий Голубев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко.
Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура обратилась в СФ с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. Как утверждает издание 161.ru, расследование связано с закупками, среди которых числится и проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, в которой Голубев ранее был губернатором.
"В адрес комитета таких документов не поступало... я такой информацией не располагаю", - сказал Тимченко.
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