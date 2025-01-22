https://ria.ru/20250122/golubev-1994945334.html

В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности - РИА Новости, 22.01.2025

В Совфеде опровергли сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:51:00+03:00

2025-01-22T11:51:00+03:00

2025-01-22T11:51:00+03:00

ростовская область

василий голубев

вячеслав тимченко

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144891/04/1448910423_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1f44c7ee78a7e3f3676bbf3e702c1a32.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В адрес комитета Совфеда по регламенту не поступало представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, сообщил РИА Новости глава комитета Вячеслав Тимченко. Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура обратилась в СФ с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий. Как утверждает издание 161.ru, расследование связано с закупками, среди которых числится и проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, в которой Голубев ранее был губернатором. "В адрес комитета таких документов не поступало... я такой информацией не располагаю", - сказал Тимченко.

https://ria.ru/20241104/golubev-1981844737.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, василий голубев, вячеслав тимченко, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, политика