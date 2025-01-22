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Прокурор запросил 24,5 года для Глущенко по делу об убийстве на Кипре - РИА Новости, 22.01.2025
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16:58 22.01.2025 (обновлено: 17:06 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gluschenko-1995008352.html
Прокурор запросил 24,5 года для Глущенко по делу об убийстве на Кипре
Прокурор запросил 24,5 года для Глущенко по делу об убийстве на Кипре - РИА Новости, 22.01.2025
Прокурор запросил 24,5 года для Глущенко по делу об убийстве на Кипре
Экс-депутату Михаилу Глущенко прокурор запросил 24,5 года в колонии по делу о тройном убийстве на Кипре, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:58:00+03:00
2025-01-22T17:06:00+03:00
происшествия
кипр
россия
санкт-петербург
галина старовойтова
михаил глущенко
главное разведывательное управление рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Экс-депутату Михаилу Глущенко прокурор запросил 24,5 года в колонии по делу о тройном убийстве на Кипре, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Прокурор просил квалифицировать действия Глущенко по ч. 3 ст. 33 - п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Также сообщается, что защита просила не назначать наказание Глущенко по срокам давности преступления. Сам Глущенко в последнем слове сказал о своей непричастности к убийствам на Кипре. Ранее коллегия присяжных в Приморском районном суде Санкт-Петербурга признала Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения. В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов. Глущенко обвиняется в убийстве двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму. Ранее сообщалось, что Глущенко вину не признает. Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля) по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
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происшествия, кипр, россия, санкт-петербург, галина старовойтова, михаил глущенко, главное разведывательное управление рф, госдума рф
Происшествия, Кипр, Россия, Санкт-Петербург, Галина Старовойтова, Михаил Глущенко, Главное разведывательное управление РФ, Госдума РФ
Прокурор запросил 24,5 года для Глущенко по делу об убийстве на Кипре

Экс-депутату Глущенко запросили 24,5 года колонии по делу об убийстве на Кипре

© Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаМихаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео
Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Экс-депутату Михаилу Глущенко прокурор запросил 24,5 года в колонии по делу о тройном убийстве на Кипре, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Прокурор просил квалифицировать действия Глущенко по ч. 3 ст. 33 - п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
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Также сообщается, что защита просила не назначать наказание Глущенко по срокам давности преступления. Сам Глущенко в последнем слове сказал о своей непричастности к убийствам на Кипре.
Ранее коллегия присяжных в Приморском районном суде Санкт-Петербурга признала Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения.
В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов.
Глущенко обвиняется в убийстве двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму. Ранее сообщалось, что Глущенко вину не признает.
Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля) по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
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ПроисшествияКипрРоссияСанкт-ПетербургГалина СтаровойтоваМихаил ГлущенкоГлавное разведывательное управление РФГосдума РФ
 
 
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