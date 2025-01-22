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Американский блогер заявил, что хочет взять интервью у Путина - РИА Новости, 23.01.2025
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23:49 22.01.2025 (обновлено: 02:10 23.01.2025)
https://ria.ru/20250122/fridman-1995052600.html
Американский блогер заявил, что хочет взять интервью у Путина
Американский блогер заявил, что хочет взять интервью у Путина - РИА Новости, 23.01.2025
Американский блогер заявил, что хочет взять интервью у Путина
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-22T23:49:00+03:00
2025-01-23T02:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина. "Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - сообщил он в подкасте Джо Рогана. По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира". Американский блогер также отметил, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости", которой считает попытки вернуть потерянные территории. "Он хочет справедливости, а не мира. Поэтому он хочет идти дальше с позиции силы, вернуть всю землю, которая, по его мнению, принадлежит Украине", - добавил он. Президент США Дональд Трамп ранее в среду призвал РФ завершить СВО, пригрозив, что если не будет достигнута "сделка", то США введут новые санкции, пошлины и налоги. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе того же года на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250120/bloger-1994687111.html
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россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, джо роган, нато, вооруженные силы украины
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Роган, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский блогер заявил, что хочет взять интервью у Путина

Блогер из США Лекс Фридман анонсировал визит в Россию для интервью с Путиным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
"Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - сообщил он в подкасте Джо Рогана.
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Американский блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина
20 января, 19:08
По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира". Американский блогер также отметил, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости", которой считает попытки вернуть потерянные территории.
"Он хочет справедливости, а не мира. Поэтому он хочет идти дальше с позиции силы, вернуть всю землю, которая, по его мнению, принадлежит Украине", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду призвал РФ завершить СВО, пригрозив, что если не будет достигнута "сделка", то США введут новые санкции, пошлины и налоги.
Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ в августе того же года на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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