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Международный арктический форум пройдет 26–27 марта в Мурманске

Международный арктический форум пройдет 26–27 марта в Мурманске - РИА Новости, 22.01.2025

Международный арктический форум пройдет 26–27 марта в Мурманске

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" в 2025 году состоится в Мурманске 26 - 27 марта, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:58:00+03:00

2025-01-22T17:58:00+03:00

2025-01-22T17:58:00+03:00

россия

мурманск

мурманская область

антон кобяков

андрей чибис

арктика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" в 2025 году состоится в Мурманске 26 - 27 марта, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова. "Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" состоится в шестой раз на новой площадке – в городе Мурманске – 26 и 27 марта. Выбор места проведения не случаен: Мурманская область – один из немногих регионов нашей страны, который целиком входит в Арктическую зону и является крупнейшей в России и мире экономической зоной с единым набором налоговых и административных преференций", - приводятся в сообщении слова Кобякова. Он выразил уверенность, что мероприятие объединит усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обсуждения наиболее актуальных вопросов устойчивого роста Арктического региона, что особо важно в контексте текущих геополитических изменений. Отмечается, что Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. "Обсуждение на Международном арктическом форуме вопросов устойчивого развития арктических территорий позволит привлечь дополнительное внимание к вызовам и перспективам, которые существуют у России в этом регионе. На первый план выходит обсуждение разработки и внедрения инструментов передового, инновационного опыта, развития Северного морского пути и формирования новых логистических цепочек, сохранения уникальной природы, поддержки туризма, привлечения новых кадров, выработки направлений совершенствования государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике. Международный арктический форум стал одним из эффективных инструментов развития северных российских территорий", – цитирует "Росконгресс" вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО, председателя оргкомитета по подготовке и проведению форума Юрия Трутнева. Уточняется, что предыдущий Международный арктический форум состоялся в 2019 году в Санкт-Петербурге и объединил на одной площадке более 3600 представителей российских и международных политических, научных и деловых кругов, общественности, ведущих средств массовой информации из 52 стран мира. На форуме было подписано 45 соглашений на общую сумму 69,8 миллиарда рублей (учитывая соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). "Для нас большая честь принять в Мурманске Международный арктический форум "Арктика - территория диалога"... Одной из главных тем форума станет развитие Севморпути в честь 500-летия освоения СМП", - написал в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992919955.html

https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html

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мурманская область

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россия, мурманск, мурманская область, антон кобяков, андрей чибис, арктика