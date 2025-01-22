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Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов - РИА Новости, 22.01.2025
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11:59 22.01.2025 (обновлено: 14:14 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/energiya-1994946070.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов - РИА Новости, 22.01.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, но утверждает, что союзу все равно необходимо полностью... РИА Новости, 22.01.2025
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, но утверждает, что союзу все равно необходимо полностью отказаться от российских энергоресурсов. Выступая перед депутатами Европарламента глава ЕК также обещала в феврале представить энергетический план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей. "Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь… Все это станет частью нового энергетического плана, который мы представим в феврале", - сказала она.
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китай, сша, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, в мире
Китай, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, В мире
Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов

Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российской энергии, несмотря на цены

© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthУрсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. 22 января 2025
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. 22 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. 22 января 2025
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС выше, чем в Китае и США, но утверждает, что союзу все равно необходимо полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Выступая перед депутатами Европарламента глава ЕК также обещала в феврале представить энергетический план, в котором будет предусмотрен полный отказ от российских энергоносителей.
"Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь… Все это станет частью нового энергетического плана, который мы представим в феврале", - сказала она.
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