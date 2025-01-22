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Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса - РИА Новости, 22.01.2025
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Твой бизнес
 
11:17 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/biznes-1994940422.html
Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса
Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса - РИА Новости, 22.01.2025
Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса
Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях, рассказал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:17:00+03:00
2025-01-22T11:17:00+03:00
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россия
мурат керефов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях, рассказал РИА Новости замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов. "Новый элемент регионального стандарта - формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Сейчас подготовили первый пакет из 76 таких предложений от 31 региона с запросом на финансирование в размере 250 миллиардов рублей. Важно, чтобы по таким предложениям регион был готов оказать содействие в сборе разрешительной документации и подключении к инфраструктуре, формировании корзины мер поддержки", - сказал Керефов. Он также напомнил, что в сентябре в 30 регионах была запущена система обработки обращений бизнеса через "Госуслуги". "Порядка 1 тысячи обращений уже отработано. В основном инвесторов интересуют вопросы техприсоединения, аренды земли и возможности кредитования", - рассказал он. Кроме того, подчеркнул замминистра, развивается инвестиционная карта РФ - единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории страны. "За 10 месяцев 2024 года на ней разместили информацию почти о 16 тысячах площадок - как государственных, так и частных. Это и помещения для МСП, и земельные участки под промышленное строительство. Уже было реализовано 236 размещенных на инвестиционной карте площадок. 87 из них продали за 1,8 миллиарда рублей, а 149 сдали в аренду с ежемесячным доходом в бюджет регионов и местные бюджеты в размере 25,5 миллиона рублей", - рассказал Керефов. Так называемый региональный инвестиционный стандарт представляет комплекс мероприятий по повышению инвестпривлекательности региона. Он включает в себя ряд элементов, в частности инвестиционную декларацию (в ней зафиксированы инвестиционные цели и приоритеты региона); свод инвестиционных правил (пошаговые алгоритмы для решения типовых задач инвестора, таких как, например, получение разрешений, подключение к инфраструктуре, оформление льгот и так далее); создание инвестиционных комитетов на уровне субъекта; сопровождение инвестиционных проектов. Читайте полный текст интервью Мурата Керефова &gt;&gt;
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твой бизнес – новости, россия, мурат керефов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Мурат Керефов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Поддержка бизнеса
Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса

Более 70 инвестпредложений для бизнеса подготовлено регионами России

© iStock.com / KamiPhotosПредприниматели проводят бизнес-встречу
Предприниматели проводят бизнес-встречу - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© iStock.com / KamiPhotos
Предприниматели проводят бизнес-встречу
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях, рассказал РИА Новости замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов.
"Новый элемент регионального стандарта - формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Сейчас подготовили первый пакет из 76 таких предложений от 31 региона с запросом на финансирование в размере 250 миллиардов рублей. Важно, чтобы по таким предложениям регион был готов оказать содействие в сборе разрешительной документации и подключении к инфраструктуре, формировании корзины мер поддержки", - сказал Керефов.
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Он также напомнил, что в сентябре в 30 регионах была запущена система обработки обращений бизнеса через "Госуслуги". "Порядка 1 тысячи обращений уже отработано. В основном инвесторов интересуют вопросы техприсоединения, аренды земли и возможности кредитования", - рассказал он.
Кроме того, подчеркнул замминистра, развивается инвестиционная карта РФ - единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории страны. "За 10 месяцев 2024 года на ней разместили информацию почти о 16 тысячах площадок - как государственных, так и частных. Это и помещения для МСП, и земельные участки под промышленное строительство. Уже было реализовано 236 размещенных на инвестиционной карте площадок. 87 из них продали за 1,8 миллиарда рублей, а 149 сдали в аренду с ежемесячным доходом в бюджет регионов и местные бюджеты в размере 25,5 миллиона рублей", - рассказал Керефов.
Так называемый региональный инвестиционный стандарт представляет комплекс мероприятий по повышению инвестпривлекательности региона. Он включает в себя ряд элементов, в частности инвестиционную декларацию (в ней зафиксированы инвестиционные цели и приоритеты региона); свод инвестиционных правил (пошаговые алгоритмы для решения типовых задач инвестора, таких как, например, получение разрешений, подключение к инфраструктуре, оформление льгот и так далее); создание инвестиционных комитетов на уровне субъекта; сопровождение инвестиционных проектов.
Читайте полный текст интервью Мурата Керефова >>
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияМурат КерефовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Поддержка бизнеса
 
 
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