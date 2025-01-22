https://ria.ru/20250122/biznes-1994940422.html

Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса

Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса - РИА Новости, 22.01.2025

Регионы России подготовили более 70 инвестиционных предложений для бизнеса

Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях, рассказал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях, рассказал РИА Новости замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов. "Новый элемент регионального стандарта - формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Сейчас подготовили первый пакет из 76 таких предложений от 31 региона с запросом на финансирование в размере 250 миллиардов рублей. Важно, чтобы по таким предложениям регион был готов оказать содействие в сборе разрешительной документации и подключении к инфраструктуре, формировании корзины мер поддержки", - сказал Керефов. Он также напомнил, что в сентябре в 30 регионах была запущена система обработки обращений бизнеса через "Госуслуги". "Порядка 1 тысячи обращений уже отработано. В основном инвесторов интересуют вопросы техприсоединения, аренды земли и возможности кредитования", - рассказал он. Кроме того, подчеркнул замминистра, развивается инвестиционная карта РФ - единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории страны. "За 10 месяцев 2024 года на ней разместили информацию почти о 16 тысячах площадок - как государственных, так и частных. Это и помещения для МСП, и земельные участки под промышленное строительство. Уже было реализовано 236 размещенных на инвестиционной карте площадок. 87 из них продали за 1,8 миллиарда рублей, а 149 сдали в аренду с ежемесячным доходом в бюджет регионов и местные бюджеты в размере 25,5 миллиона рублей", - рассказал Керефов. Так называемый региональный инвестиционный стандарт представляет комплекс мероприятий по повышению инвестпривлекательности региона. Он включает в себя ряд элементов, в частности инвестиционную декларацию (в ней зафиксированы инвестиционные цели и приоритеты региона); свод инвестиционных правил (пошаговые алгоритмы для решения типовых задач инвестора, таких как, например, получение разрешений, подключение к инфраструктуре, оформление льгот и так далее); создание инвестиционных комитетов на уровне субъекта; сопровождение инвестиционных проектов. Читайте полный текст интервью Мурата Керефова >>

https://realty.ria.ru/20241219/god-1990069109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, мурат керефов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), поддержка бизнеса