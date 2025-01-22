https://ria.ru/20250122/kerefov-1994799115.html

Мурат Керефов: задача государства – создать бизнесу условия для инвестиций

Мурат Керефов: задача государства – создать бизнесу условия для инвестиций - РИА Новости, 22.01.2025

Мурат Керефов: задача государства – создать бизнесу условия для инвестиций

Дефицит рабочей силы не остановил инвестиции в российскую экономику. Удастся ли сохранить динамику на достигнутом уровне в текущем году и как обеспечить... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:00:00+03:00

2025-01-22T10:00:00+03:00

2025-01-22T10:00:00+03:00

интервью

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

мурат керефов

интервью - авторы

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Дефицит рабочей силы не остановил инвестиции в российскую экономику. Удастся ли сохранить динамику на достигнутом уровне в текущем году и как обеспечить устойчивый рост инвестиций на горизонте до 2030 года, как повышение производительности труда поможет решить проблему кадрового голода, а также чем "дедушкина оговорка" привлекательна для бизнеса, в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.— Мурат Анатольевич, инвестиции в России растут несколько последних лет. Как Минэкономразвития оценивает их темпы роста в 2024 году? Какие сектора и отрасли лидируют по привлечению инвестиций?— За девять месяцев 2024 года рост инвестиций составил 8,6%, это в целом соответствует прогнозной траектории. Наибольшие темпы — в машиностроении и оборудовании. Кроме того, высокие темпы сохраняются по инвестициям в жилые здания и помещения. Ожидаем сохранения высоких результатов по инвестициям по итогам 2024 года, однако с учетом текущих условий понимаем, что в 2025 году темпы замедлятся.Вместе с тем перед нами поставлена цель увеличить на 60% объем инвестиций в основной капитал в 2030 году в сравнении с 2020. Здесь наши основные задачи —обеспечение предсказуемых условий, справедливое разделение рисков между государством и бизнесом и реальные преференции для компаний, активно инвестирующих в приоритетные отрасли. Для этого есть целый набор инструментов, которые помогают создать стабильные условия для бизнеса, и компании ими пользуются.— Какие регионы наиболее активно привлекают инвестиции? Появились ли новые точки притяжения?— На работу регионов по привлечению инвестиций смотрим через призму национального рейтинга АСИ. И там в тройке лидеров Москва, Татарстан, Нижегородская область. Рост объема инвестиций напрямую связан с динамикой регионов в рейтинге. Так, десять субъектов с наилучшими показателями за прошедший год привлекли в среднем на 31% больше инвестиций. Важным результатом стало сокращение сроков и числа процедур инвестиционного цикла. В основном инвесторов интересуют вопросы технологического присоединения мощностей, аренды земли и возможности кредитования. В сентябре в 30 регионах запустили систему обработки обращений бизнеса через "Госуслуги". Порядка одной тысячи обращений уже отработано.— Сколько соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) было подписано в 2024 году? В каких отраслях были самые крупные?— В прошлом году мы заключили 18 СЗПК в 16 регионах страны. Объем инвестиций по ним составит 555,3 миллиарда рублей. Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы. "Дедушкина оговорка" показала свою надежность. Так, организации, заключившие соглашение, не платили windfall tax. Для компаний, успевших заключить соглашения, останутся неизменными условия после повышения уровня налога на прибыль организаций. И в целом для государства остается принципиальным сохранение стабилизационной оговорки как в СЗПК, так и в других мерах поддержки. Всего сейчас заключено 81 соглашение на 4,5 триллиона рублей — половина средств уже была проинвестирована, создано 29 тысяч рабочих мест. Но весной мы проведем повторный мониторинг реализации инвестпроектов, и эта сумма увеличится.— Безработица в России продолжает обновлять исторические минимумы, при этом в правительстве призывали повышать производительность труда, в том числе за счет технологий. Как, на ваш взгляд, это можно сделать?— В ближайшие пять лет мы значительно расширим работу проекта по производительности труда. Ранее он действовал на конкретных предприятиях и показал хорошие результаты: мы реализовали более шести тысяч проектов по повышению производительности труда предприятий.Это позволило не только увеличить финансовые показатели — прибыль 5,5 тысяч компаний выросла на 434 миллиарда рублей — но и снизить нагрузку на рынок труда примерно на 130 тысяч человек. То есть, столько сотрудников предприятиям пришлось бы дополнительно нанять, чтобы увеличить выпуск продукции без повышения производительности. По нашим оценкам, работа в рамках нового федерального проекта по повышению производительности труда перекроет порядка 10% от кадрового дефицита в России к 2030 году.Но сильно адресную работу не расширить — для этого просто не хватит экспертов по производственным системам, которые смогли бы ездить по предприятиям и работать с коллективами. Поэтому упор будет сделан на снижение административных барьеров, которые мешают росту производительности. Это невозможно сделать без участия профильных министерств, они будут оценивать и разрабатывать меры поддержки, необходимые для каждого сектора экономики. Такой центр компетенций будет создан в каждом министерстве.Предстоит скорректировать нормативные акты, техрегламенты, требования, системные финансовые инструменты, приоритеты развития отраслей для стимулирования роста производительности труда. Будем работать с ведущими частными и государственными компаниями через создание корпоративных центров компетенций, чья работа может охватить всю цепочку кооперации крупных игроков.— Весной кабмин расширил нацпроект "Производительность труда" на туристическую отрасль. При этом цены на отдых и билеты за последний год только выросли. Может ли нацпроект снизить туристическую инфляцию?— Мы видим рост туристического потока. Летом и вовсе были рекордные, исторические значения. При растущем спросе нам необходимо обеспечить равное предложение как раз для сдерживания цен. Для этого в рамках нацпроекта "Туризм" работаем по ряду направлений: развитие транспортной доступности, кадровой обеспеченности, расширение номерного фонда. Строятся как большие отели, так и модульные гостиницы. Для реализации всего потенциала нужно создать порядка 230 тысяч номеров, которые будут работать с загрузкой более 70%. И тут важно обеспечить эффективное использование этой инфраструктуры.Коллеги из Краснодарского края одними из первых решили применить инструменты нацпроекта по производительности в туристической сфере. Как результат, уменьшилось время уборки номеров, повысилась скорость заселения гостей. Все это получается за счет сокращения неэффективно потраченных минут на каждом этапе работы, которые складываются в часы и дни простоев.Бережливые технологии ускоряют предполетные процедуры в аэропортах Башкирии и Алтая, улучшают обслуживание посетителей в гостиницах Краснодарского края, в ресторанах Санкт-Петербурга. Видя результаты, мы расширили национальный проект и продолжим работать в этом направлении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси), россия, мурат керефов, интервью - авторы