https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994899007.html

Над Воронежем сбили беспилотник

Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 22.01.2025

Над Воронежем сбили беспилотник

Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:53:00+03:00

2025-01-22T00:53:00+03:00

2025-01-22T01:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился", - написал Гусев.

https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html

воронеж

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Дарья Буймова

воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)