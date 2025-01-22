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Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 22.01.2025 (обновлено: 01:00 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994899007.html
Над Воронежем сбили беспилотник
Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 22.01.2025
Над Воронежем сбили беспилотник
Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:53:00+03:00
2025-01-22T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился", - написал Гусев.
https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем сбили беспилотник

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили беспилотник на Воронежем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился", - написал Гусев.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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