https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994899007.html
Над Воронежем сбили беспилотник
Над Воронежем сбили беспилотник - РИА Новости, 22.01.2025
Над Воронежем сбили беспилотник
Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:53:00+03:00
2025-01-22T00:53:00+03:00
2025-01-22T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Беспилотник сбит над Воронежем, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился", - написал Гусев.
https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем сбили беспилотник
Губернатор Гусев: силы ПВО сбили беспилотник на Воронежем