https://ria.ru/20250122/askerov-1994992259.html

Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов

Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости, 22.01.2025

Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов

Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* внесен в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:43:00+03:00

2025-01-22T15:43:00+03:00

2025-01-22T16:36:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* внесен в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Аскеров Ровшан Энвер оглы*, 04.05.1972 г.р., г. Баку Азербайджанской ССР", - говорится в перечне.Почти две недели назад Аскеров* выписали новый штраф на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях в личном YouTube-канале.В отношении Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20250122/gozman-1994994034.html

https://ria.ru/20250117/inoagenty-1994166516.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия