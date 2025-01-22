Рейтинг@Mail.ru
Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 22.01.2025 (обновлено: 16:36 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/askerov-1994992259.html
Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов
Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов - РИА Новости, 22.01.2025
Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* внесен в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:43:00+03:00
2025-01-22T16:36:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785747056_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_f0339650baef13a2620c74df9948b49d.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* внесен в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Аскеров Ровшан Энвер оглы*, 04.05.1972 г.р., г. Баку Азербайджанской ССР", - говорится в перечне.Почти две недели назад Аскеров* выписали новый штраф на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях в личном YouTube-канале.В отношении Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250122/gozman-1994994034.html
https://ria.ru/20250117/inoagenty-1994166516.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785747056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7e4b1ce6ebad80a02d5935798b8242c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов

Игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова внесли в список экстремистов и террористов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ровшан Аскеров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* внесен в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Аскеров Ровшан Энвер оглы*, 04.05.1972 г.р., г. Баку Азербайджанской ССР", - говорится в перечне.
Леонид Гозман - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Гозмана* внесли в список террористов и экстремистов
15:55
Почти две недели назад Аскеров* выписали новый штраф на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях в личном YouTube-канале.
В отношении Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения
17 января, 12:29
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала