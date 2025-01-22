Аскерова* внесли в список экстремистов и террористов
Игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова внесли в список экстремистов и террористов
Ровшан Аскеров*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* внесен в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Аскеров Ровшан Энвер оглы*, 04.05.1972 г.р., г. Баку Азербайджанской ССР", - говорится в перечне.
Почти две недели назад Аскеров* выписали новый штраф на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях в личном YouTube-канале.
В отношении Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России