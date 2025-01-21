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Во Владимире ядовитая змея укусила мужчину - РИА Новости, 21.01.2025
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14:51 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/zmeya-1994809324.html
Во Владимире ядовитая змея укусила мужчину
Во Владимире ядовитая змея укусила мужчину - РИА Новости, 21.01.2025
Во Владимире ядовитая змея укусила мужчину
Ядовитая змея во Владимире укусила пожелавшего погладить ее хозяина, медики спасли пациента, после реанимации он решил покинуть больницу, сообщило министерство... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:51:00+03:00
2025-01-21T14:51:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Ядовитая змея во Владимире укусила пожелавшего погладить ее хозяина, медики спасли пациента, после реанимации он решил покинуть больницу, сообщило министерство здравоохранения региона в своем Telegram-канале."Минздрав подтверждает факт обращения пациента за медицинской помощью после укуса ядовитой змеи. Один из новостных телеграмм-каналов опубликовал информацию о том, что во Владимире мужчину укусила габонская гадюка. Сообщаем. Случай произошел 19 января во Владимире", - сообщило министерство. По данным ведомства, на вызов выезжала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Пациент рассказал, что его укусила за палец ядовитая змея. Врачи оказали ему помощь и доставили в лечебное учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации. "Через несколько дней его перевели в отделение, но он написал отказ и покинул больницу", - уточняется в сообщении. По словам пациента, змея не сбегала из террариума. "Хозяин просто захотел ее погладить. И в этот момент она его и укусила", - пояснило министерство. По данным открытых источников, габонские гадюки или кассавы населяют влажные тропические леса Центральной Африки, ведут малоподвижный и скрытный образ жизни, прячась в сухой опавшей листве. По длине клыков, которые достигают пяти сантиметров, габонская гадюка признана рекордсменом в мире.
https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html
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происшествия, здоровье - общество, владимир
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимир
Во Владимире ядовитая змея укусила мужчину

Во Владимире ядовитая змея укусила за палец хотевшего погладить ее хозяина

© Фото : Минздрав Владимирской области/TelegramТеррариум со змеей, укусившей своего хозяина во Владимире
Террариум со змеей, укусившей своего хозяина во Владимире - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Минздрав Владимирской области/Telegram
Террариум со змеей, укусившей своего хозяина во Владимире
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РЯЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Ядовитая змея во Владимире укусила пожелавшего погладить ее хозяина, медики спасли пациента, после реанимации он решил покинуть больницу, сообщило министерство здравоохранения региона в своем Telegram-канале.
"Минздрав подтверждает факт обращения пациента за медицинской помощью после укуса ядовитой змеи. Один из новостных телеграмм-каналов опубликовал информацию о том, что во Владимире мужчину укусила габонская гадюка. Сообщаем. Случай произошел 19 января во Владимире", - сообщило министерство.
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По данным ведомства, на вызов выезжала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Пациент рассказал, что его укусила за палец ядовитая змея. Врачи оказали ему помощь и доставили в лечебное учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации.
"Через несколько дней его перевели в отделение, но он написал отказ и покинул больницу", - уточняется в сообщении.
По словам пациента, змея не сбегала из террариума.
«
"Хозяин просто захотел ее погладить. И в этот момент она его и укусила", - пояснило министерство.
По данным открытых источников, габонские гадюки или кассавы населяют влажные тропические леса Центральной Африки, ведут малоподвижный и скрытный образ жизни, прячась в сухой опавшей листве. По длине клыков, которые достигают пяти сантиметров, габонская гадюка признана рекордсменом в мире.
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