https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994893158.html

В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров

В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров - РИА Новости, 21.01.2025

В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров

Владимира Зеленского отстранят от власти из-за его желания привлечь ЕС к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил Депутат Верховной рады... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T22:03:00+03:00

2025-01-21T22:03:00+03:00

2025-01-21T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского отстранят от власти из-за его желания привлечь ЕС к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Политик убежден, что Россия и США якобы не хотят присутствия европейских стран во время обсуждения украинского вопроса."Еще одна причина, по которой Зеленский с шайкой будут отстранены (так как их возможность влиять обнулена) от власти — это нежелание ни американцев, ни русских видеть за переговорным столом по Украине европейцев и британцев, которых будет тянуть за стол Зеленский", — написал он.По мнению Дубинского, президент США Дональд Трамп исключит из списка потенциальных участников обсуждения Германию, Францию, Великобританию, Италию, Данию, а также прибалтийские страны.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. Глава киевского режима заявил, что благодарен Европе за финансовую помощь, но не уверен в намерении президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией вместе с ЕС.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994824650.html

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, верховная рада украины