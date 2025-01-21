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В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994893158.html
В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров
В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров - РИА Новости, 21.01.2025
В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров
Владимира Зеленского отстранят от власти из-за его желания привлечь ЕС к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил Депутат Верховной рады... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:03:00+03:00
2025-01-21T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского отстранят от власти из-за его желания привлечь ЕС к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Политик убежден, что Россия и США якобы не хотят присутствия европейских стран во время обсуждения украинского вопроса."Еще одна причина, по которой Зеленский с шайкой будут отстранены (так как их возможность влиять обнулена) от власти — это нежелание ни американцев, ни русских видеть за переговорным столом по Украине европейцев и британцев, которых будет тянуть за стол Зеленский", — написал он.По мнению Дубинского, президент США Дональд Трамп исключит из списка потенциальных участников обсуждения Германию, Францию, Великобританию, Италию, Данию, а также прибалтийские страны.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. Глава киевского режима заявил, что благодарен Европе за финансовую помощь, но не уверен в намерении президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией вместе с ЕС.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994824650.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, почему Зеленского устранят до переговоров

Нардеп Дубинский: Зеленского отстранят из-за желания привлечь ЕС к переговорам

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского отстранят от власти из-за его желания привлечь ЕС к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Политик убежден, что Россия и США якобы не хотят присутствия европейских стран во время обсуждения украинского вопроса.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"Еще одна причина, по которой Зеленский с шайкой будут отстранены (так как их возможность влиять обнулена) от власти — это нежелание ни американцев, ни русских видеть за переговорным столом по Украине европейцев и британцев, которых будет тянуть за стол Зеленский", — написал он.
По мнению Дубинского, президент США Дональд Трамп исключит из списка потенциальных участников обсуждения Германию, Францию, Великобританию, Италию, Данию, а также прибалтийские страны.
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. Глава киевского режима заявил, что благодарен Европе за финансовую помощь, но не уверен в намерении президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией вместе с ЕС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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