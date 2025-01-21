https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994824650.html

"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского

"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского - РИА Новости, 21.01.2025

"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал в Telegram-канале пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:34:00+03:00

2025-01-21T15:34:00+03:00

2025-01-21T18:42:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал в Telegram-канале пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского.Так он отреагировал на статью в Time, где говорилось, что глава киевского режима изначально знал о том, что возврата территорий Украине не будет."Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) "Госизмена" на главклоуна. Действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело к массовым человеческим жертвам", — написал Дубинский.По словам политика, в условиях военного положения Зеленский заслуживает пожизненного лишения свободы."И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашенного Калигулы", — заключил он.В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны — после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев "ничего не подписывать" с Россией и "просто воевать".

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994719978.html

https://ria.ru/20250121/svo-1994850001.html

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