"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского
Депутат Рады Дубинский потребовал пожизненное заключение для Зеленского
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал в Telegram-канале пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского.
Так он отреагировал на статью в Time, где говорилось, что глава киевского режима изначально знал о том, что возврата территорий Украине не будет.
"Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) "Госизмена" на главклоуна. Действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело к массовым человеческим жертвам", — написал Дубинский.
По словам политика, в условиях военного положения Зеленский заслуживает пожизненного лишения свободы.
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"И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашенного Калигулы", — заключил он.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны — после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев "ничего не подписывать" с Россией и "просто воевать".