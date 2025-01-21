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"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 21.01.2025 (обновлено: 18:42 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994824650.html
"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского
"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского - РИА Новости, 21.01.2025
"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал в Telegram-канале пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:34:00+03:00
2025-01-21T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
стамбул
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал в Telegram-канале пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского.Так он отреагировал на статью в Time, где говорилось, что глава киевского режима изначально знал о том, что возврата территорий Украине не будет."Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) "Госизмена" на главклоуна. Действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело к массовым человеческим жертвам", — написал Дубинский.По словам политика, в условиях военного положения Зеленский заслуживает пожизненного лишения свободы."И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашенного Калигулы", — заключил он.В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны — после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев "ничего не подписывать" с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994719978.html
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в мире, украина, великобритания, стамбул, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Стамбул, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
"Готовый состав": в Раде нашли основание для ареста Зеленского

Депутат Рады Дубинский потребовал пожизненное заключение для Зеленского

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, потребовал в Telegram-канале пожизненного лишения свободы для Владимира Зеленского.
Так он отреагировал на статью в Time, где говорилось, что глава киевского режима изначально знал о том, что возврата территорий Украине не будет.
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"Это готовый состав 111-й статьи ККУ (Криминального кодекса Украины. — Прим. ред.) "Госизмена" на главклоуна. Действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело к массовым человеческим жертвам", — написал Дубинский.
По словам политика, в условиях военного положения Зеленский заслуживает пожизненного лишения свободы.
«
"И это будет самым заслуженным финалом этого самопровозглашенного Калигулы", — заключил он.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны — после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев "ничего не подписывать" с Россией и "просто воевать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияСтамбулВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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