Яковенко оценил работу научно-экспертного совета Совбеза
Яковенко: результаты работы научно-экспертного совета Совбеза помогут в работе
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Результаты работы научно-экспертного совета Совета безопасности России станут очень хорошим подспорьем в деятельности Совбеза РФ в условиях высокой динамики международной обстановки, считает член президиума научно-экспертного совета, заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
Первое заседание президиума научно-экспертного совета СБ РФ прошло во вторник, его провел секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Научно-экспертный совет надо сделать ведущим экспертным органом страны по вопросам защиты национальных интересов России, заявил Шойгу.
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"Сейчас динамика международных событий достаточно высокая, требуется активная проработка, причем не только на уровне ведомств, но и на уровне политологического сообщества, научных кругов. И это совершенно отдельный пласт, которым занимаются именно научные круги", - сказал Яковенко журналистам по итогам заседания.
В настоящее время для научного-экспертного совета СБ РФ главное - "понимать тенденции в мире", в том числе после прихода Дональда Трампа на пост президента США, отметил Яковенко.
"Для нас очень важно, как будет меняться ситуация в более широком плане. И вот именно на таких глобальных вопросах будет сконцентрирована вся работа", - добавил он.
Большие темы, которыми занимается Совет безопасности России, анализирует именно научное сообщество, поэтому результаты работы экспертов - это "будет очень хорошее подспорье" для СБ РФ, отметил Яковенко.
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