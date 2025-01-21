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Яковенко оценил работу научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 21.01.2025
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Наука
 
14:59 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/yakovenko-1994812561.html
Яковенко оценил работу научно-экспертного совета Совбеза
Яковенко оценил работу научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 21.01.2025
Яковенко оценил работу научно-экспертного совета Совбеза
Результаты работы научно-экспертного совета Совета безопасности России станут очень хорошим подспорьем в деятельности Совбеза РФ в условиях высокой динамики... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:59:00+03:00
2025-01-21T14:59:00+03:00
наука
россия
сша
александр яковенко
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Результаты работы научно-экспертного совета Совета безопасности России станут очень хорошим подспорьем в деятельности Совбеза РФ в условиях высокой динамики международной обстановки, считает член президиума научно-экспертного совета, заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. Первое заседание президиума научно-экспертного совета СБ РФ прошло во вторник, его провел секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Научно-экспертный совет надо сделать ведущим экспертным органом страны по вопросам защиты национальных интересов России, заявил Шойгу. "Сейчас динамика международных событий достаточно высокая, требуется активная проработка, причем не только на уровне ведомств, но и на уровне политологического сообщества, научных кругов. И это совершенно отдельный пласт, которым занимаются именно научные круги", - сказал Яковенко журналистам по итогам заседания. В настоящее время для научного-экспертного совета СБ РФ главное - "понимать тенденции в мире", в том числе после прихода Дональда Трампа на пост президента США, отметил Яковенко. "Для нас очень важно, как будет меняться ситуация в более широком плане. И вот именно на таких глобальных вопросах будет сконцентрирована вся работа", - добавил он. Большие темы, которыми занимается Совет безопасности России, анализирует именно научное сообщество, поэтому результаты работы экспертов - это "будет очень хорошее подспорье" для СБ РФ, отметил Яковенко.
https://ria.ru/20241230/rossija-1992051153.html
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россия, сша, александр яковенко, сергей шойгу, дональд трамп
Наука, Россия, США, Александр Яковенко, Сергей Шойгу, Дональд Трамп
Яковенко оценил работу научно-экспертного совета Совбеза

Яковенко: результаты работы научно-экспертного совета Совбеза помогут в работе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Результаты работы научно-экспертного совета Совета безопасности России станут очень хорошим подспорьем в деятельности Совбеза РФ в условиях высокой динамики международной обстановки, считает член президиума научно-экспертного совета, заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
Первое заседание президиума научно-экспертного совета СБ РФ прошло во вторник, его провел секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Научно-экспертный совет надо сделать ведущим экспертным органом страны по вопросам защиты национальных интересов России, заявил Шойгу.
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"Сейчас динамика международных событий достаточно высокая, требуется активная проработка, причем не только на уровне ведомств, но и на уровне политологического сообщества, научных кругов. И это совершенно отдельный пласт, которым занимаются именно научные круги", - сказал Яковенко журналистам по итогам заседания.
В настоящее время для научного-экспертного совета СБ РФ главное - "понимать тенденции в мире", в том числе после прихода Дональда Трампа на пост президента США, отметил Яковенко.
"Для нас очень важно, как будет меняться ситуация в более широком плане. И вот именно на таких глобальных вопросах будет сконцентрирована вся работа", - добавил он.
Большие темы, которыми занимается Совет безопасности России, анализирует именно научное сообщество, поэтому результаты работы экспертов - это "будет очень хорошее подспорье" для СБ РФ, отметил Яковенко.
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