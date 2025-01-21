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Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 21.01.2025
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15:53 21.01.2025 (обновлено: 16:59 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 21.01.2025
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны
Пекин и Москва должны вместе защищать итоги Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:53:00+03:00
2025-01-21T16:59:00+03:00
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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Пекин и Москва должны вместе защищать итоги Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин с Си Цзиньпином во вторник провели встречу в формате видеоконференции. Во время разговора китайский лидер отметил, что в этом году исполняется 80 лет со дня победы в войне Сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне, а также 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. "(Пекин и Москва) должны совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН, (отстаивать) результаты победы во Второй мировой войне, содействовать тому, чтобы все страны строго соблюдали цели и принципы Устава ООН, отстаивать общепризнанные базовые нормы международных отношений и практику подлинной многосторонности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Владимир Путин в ходе разговора подчеркнул, что память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая.
https://ria.ru/20250121/putin-1994826340.html
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в мире, китай, пекин, москва, владимир путин, си цзиньпин, оон, россия
В мире, Китай, Пекин, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, Россия
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин: Пекин и Москва должны вместе защищать итоги Второй мировой войны

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Пекин и Москва должны вместе защищать итоги Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин с Си Цзиньпином во вторник провели встречу в формате видеоконференции. Во время разговора китайский лидер отметил, что в этом году исполняется 80 лет со дня победы в войне Сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне, а также 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций.
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"(Пекин и Москва) должны совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН, (отстаивать) результаты победы во Второй мировой войне, содействовать тому, чтобы все страны строго соблюдали цели и принципы Устава ООН, отстаивать общепризнанные базовые нормы международных отношений и практику подлинной многосторонности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Владимир Путин в ходе разговора подчеркнул, что память о Победе во Второй мировой войне священна для народов России и Китая.
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В миреКитайПекинМоскваВладимир ПутинСи ЦзиньпинООНРоссия
 
 
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