https://ria.ru/20250121/ulyanovsk-1994735538.html

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.01.2025

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения

Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.00 мск в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:30:00+03:00

2025-01-21T07:30:00+03:00

2025-01-21T07:32:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

казань

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.00 мск в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 07:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250120/rosaviatsiya-1994543832.html

ульяновск

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, казань