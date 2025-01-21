https://ria.ru/20250121/ulyanovsk-1994735538.html
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.01.2025
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.00 мск в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:30:00+03:00
2025-01-21T07:30:00+03:00
2025-01-21T07:32:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
казань
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.00 мск в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 07:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250120/rosaviatsiya-1994543832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, казань
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Казань
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения, вводившееся для безопасности полетов