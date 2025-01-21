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ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.01.2025
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16:04 21.01.2025 (обновлено: 16:09 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994831946.html
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.01.2025
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ЕС независимо от позиции США продолжит поддерживать Украину "без РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:04:00+03:00
2025-01-21T16:09:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
джо байден
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ЕС независимо от позиции США продолжит поддерживать Украину "без всяких вопросов". "Мы, в ЕС, никогда не должны забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о нашей безопасности… Украина хочет справедливого и устойчивого мира, она не хочет замороженный конфликт, который снова возникнет через определенное время… Мы продолжим поддерживать Украину. Мы уже вложили в ее поддержку порядка 130 миллиардов евро и продолжим ее поддерживать без всяких вопросов", - сказала глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос модератора о том, будет ли руководство в Брюсселе помогать киевскому режиму, если президент США Дональд Трамп сократит поддержку. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был главой Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕС продолжит поддерживать Украину, независимо от позиции США

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ЕС независимо от позиции США продолжит поддерживать Украину "без всяких вопросов".
"Мы, в ЕС, никогда не должны забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о нашей безопасности… Украина хочет справедливого и устойчивого мира, она не хочет замороженный конфликт, который снова возникнет через определенное время… Мы продолжим поддерживать Украину. Мы уже вложили в ее поддержку порядка 130 миллиардов евро и продолжим ее поддерживать без всяких вопросов", - сказала глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос модератора о том, будет ли руководство в Брюсселе помогать киевскому режиму, если президент США Дональд Трамп сократит поддержку.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был главой Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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