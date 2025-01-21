https://ria.ru/20250121/ukraina-1994831946.html

ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен

ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.01.2025

ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ЕС независимо от позиции США продолжит поддерживать Украину "без РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:04:00+03:00

2025-01-21T16:04:00+03:00

2025-01-21T16:09:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ЕС независимо от позиции США продолжит поддерживать Украину "без всяких вопросов". "Мы, в ЕС, никогда не должны забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о нашей безопасности… Украина хочет справедливого и устойчивого мира, она не хочет замороженный конфликт, который снова возникнет через определенное время… Мы продолжим поддерживать Украину. Мы уже вложили в ее поддержку порядка 130 миллиардов евро и продолжим ее поддерживать без всяких вопросов", - сказала глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос модератора о том, будет ли руководство в Брюсселе помогать киевскому режиму, если президент США Дональд Трамп сократит поддержку. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был главой Соединенных Штатов вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз.

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз