https://ria.ru/20250121/udar-1994742733.html

В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ

В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ

Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области в месте скопления украинских войск, откуда те могли бы пойти на прорыв, заявил РИА Новости координатор РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:22:00+03:00

2025-01-21T09:22:00+03:00

2025-01-21T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области в месте скопления украинских войск, откуда те могли бы пойти на прорыв, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов был прилет в Днепропетровской области <…> Известно, что под утро много скорых поехали и со стороны Апостолово, и со стороны Никополя. Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — сказал он.Рано утром украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. В компании "Украинские железные дороги" заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры — зданий и подвижного состава.Как отмечал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в последние дни российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. На отдельных участках они подошли к ней на расстояние около пяти километров. Серьезные бои развернулись в районе Красноармейска — крупного транспортного узла, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность