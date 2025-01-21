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В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 21.01.2025 (обновлено: 10:30 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/udar-1994742733.html
В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ
В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ
Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области в месте скопления украинских войск, откуда те могли бы пойти на прорыв, заявил РИА Новости координатор РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:22:00+03:00
2025-01-21T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области в месте скопления украинских войск, откуда те могли бы пойти на прорыв, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов был прилет в Днепропетровской области &lt;…&gt; Известно, что под утро много скорых поехали и со стороны Апостолово, и со стороны Никополя. Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв&quot;, — сказал он.Рано утром украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. В компании "Украинские железные дороги" заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры — зданий и подвижного состава.Как отмечал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в последние дни российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. На отдельных участках они подошли к ней на расстояние около пяти километров. Серьезные бои развернулись в районе Красноармейска — крупного транспортного узла, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ

В Днепропетровской области нанесли удар по месту, где ВСУ могли пойти на прорыв

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области в месте скопления украинских войск, откуда те могли бы пойти на прорыв, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов был прилет в Днепропетровской области <…> Известно, что под утро много скорых поехали и со стороны Апостолово, и со стороны Никополя. Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — сказал он.

Рано утром украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. В компании "Украинские железные дороги" заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры — зданий и подвижного состава.
Как отмечал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в последние дни российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. На отдельных участках они подошли к ней на расстояние около пяти километров. Серьезные бои развернулись в районе Красноармейска — крупного транспортного узла, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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