В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ
В Днепропетровской области нанесли удар по месту, где ВСУ могли пойти на прорыв
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар в Днепропетровской области в месте скопления украинских войск, откуда те могли бы пойти на прорыв, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов был прилет в Днепропетровской области <…> Известно, что под утро много скорых поехали и со стороны Апостолово, и со стороны Никополя. Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — сказал он.
Рано утром украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. В компании "Украинские железные дороги" заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры — зданий и подвижного состава.
Как отмечал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в последние дни российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. На отдельных участках они подошли к ней на расстояние около пяти километров. Серьезные бои развернулись в районе Красноармейска — крупного транспортного узла, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
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