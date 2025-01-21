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Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
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12:38 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tszinpin-1994778022.html
Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией
Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что сохраняется уверенная тенденция к росту двустороннего товарооборота с Россией. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:38:00+03:00
2025-01-21T12:38:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что сохраняется уверенная тенденция к росту двустороннего товарооборота с Россией. "Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу", - заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в видеоформате. "Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - добавил председатель КНР. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, экономика
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Экономика
Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией

Си Цзиньпин заявил, что сохраняется тенденция роста товарооборота с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что сохраняется уверенная тенденция к росту двустороннего товарооборота с Россией.
"Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу", - заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в видеоформате.
"Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - добавил председатель КНР.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
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