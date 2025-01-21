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Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией

Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.01.2025

Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что сохраняется уверенная тенденция к росту двустороннего товарооборота с Россией. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:38:00+03:00

2025-01-21T12:38:00+03:00

2025-01-21T12:38:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что сохраняется уверенная тенденция к росту двустороннего товарооборота с Россией. "Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу", - заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в видеоформате. "Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - добавил председатель КНР. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.

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китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, экономика