https://ria.ru/20250121/trump-1994759770.html

Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине

Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2025

Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой, заявил вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 21.01.2025

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2025-01-21T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."При всех заявлениях на тему "ничего об Украине без Украины", как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны", - написал Косачев. Сенатор напомнил, что Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны". По его словам, ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка". "Но Трампу придется выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнес и интересы самой Америки. Все сейчас внушают новому главе Белого дома, что любые уступки Москве будут означать поражение Запада, самой Америки в качестве "лидера свободного мира", и лично Трампа", - констатировал Косачев.

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, америка, европа, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф