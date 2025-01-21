Рейтинг@Mail.ru
Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/trump-1994759770.html
Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине
Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой, заявил вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:15:00+03:00
2025-01-21T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
америка
европа
дональд трамп
константин косачев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975131008_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_1a68c36bbb6dc7fbd0a12dead83ef040.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."При всех заявлениях на тему "ничего об Украине без Украины", как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны", - написал Косачев. Сенатор напомнил, что Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны". По его словам, ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка". "Но Трампу придется выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнес и интересы самой Америки. Все сейчас внушают новому главе Белого дома, что любые уступки Москве будут означать поражение Запада, самой Америки в качестве "лидера свободного мира", и лично Трампа", - констатировал Косачев.
https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html
украина
америка
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975131008_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_638f41d54fd95a1336116d9bacb2ec0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, америка, европа, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Америка, Европа, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине

Косачев: Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"При всех заявлениях на тему "ничего об Украине без Украины", как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны", - написал Косачев.
Сенатор напомнил, что Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны". По его словам, ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка".
"Но Трампу придется выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнес и интересы самой Америки. Все сейчас внушают новому главе Белого дома, что любые уступки Москве будут означать поражение Запада, самой Америки в качестве "лидера свободного мира", и лично Трампа", - констатировал Косачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАмерикаЕвропаДональд ТрампКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала