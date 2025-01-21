Косачев предположил, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине
Косачев: Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"При всех заявлениях на тему "ничего об Украине без Украины", как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны", - написал Косачев.
Сенатор напомнил, что Трампу не удастся добиться прекращения боевых действий без договоренностей с Россией, поэтому "модальности диалога принципиально важны". По его словам, ультиматумы и новые санкции не пройдут, "прошлая администрация достигла в них потолка".
"Но Трампу придется выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнес и интересы самой Америки. Все сейчас внушают новому главе Белого дома, что любые уступки Москве будут означать поражение Запада, самой Америки в качестве "лидера свободного мира", и лично Трампа", - констатировал Косачев.
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