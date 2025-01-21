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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:41 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/trevoga-1994730557.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:41:00+03:00
2025-01-21T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 21.16, ее отменили спустя почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20241101/opasnost-1981432826.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 21.16, ее отменили спустя почти восемь часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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1 ноября 2024, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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