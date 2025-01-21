https://ria.ru/20250121/trevoga-1994730557.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:41:00+03:00

2025-01-21T05:41:00+03:00

2025-01-21T05:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 21.16, ее отменили спустя почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20241101/opasnost-1981432826.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность