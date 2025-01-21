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Эрдоган объявил траур в среду из-за пожара в Болу
Эрдоган объявил траур в среду из-за пожара в Болу - РИА Новости, 21.01.2025
Эрдоган объявил траур в среду из-за пожара в Болу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике в среду национальный траур из-за пожара, унесшего жизни 66 человек. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:47:00+03:00
2025-01-21T18:47:00+03:00
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АНКАРА, 21 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике в среду национальный траур из-за пожара, унесшего жизни 66 человек."Двадцать второго января объявляется национальный траур. До заката солнца будет приспущен флаг страны", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров во вторник.Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в пожаре на турецком курорте Карталкая погибли 66 человек, пострадал 51. Огонь охватил здание в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган объявил траур в среду из-за пожара в Болу
Эрдоган объявил траур в среду из-за пожара на горнолыжном курорте