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Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
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15:26 21.01.2025 (обновлено: 15:55 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994822304.html
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков
Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:26:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Много сигналов поступает от Вашингтона в эти дни, но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США", - сказал Ушаков журналистам.
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в мире, сша, дональд трамп, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков

Ушаков: для разговора Путина и Трампа нужны конкретные предложения от США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Много сигналов поступает от Вашингтона в эти дни, но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США", - сказал Ушаков журналистам.
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