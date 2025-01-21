https://ria.ru/20250121/tramp-1994822304.html

Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков

Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025

Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков

Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:26:00+03:00

2025-01-21T15:26:00+03:00

2025-01-21T15:55:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

россия

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Много сигналов поступает от Вашингтона в эти дни, но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817459.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия, юрий ушаков, владимир путин