https://ria.ru/20250121/tramp-1994822304.html
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.01.2025
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков
Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:26:00+03:00
2025-01-21T15:26:00+03:00
2025-01-21T15:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сигналов из Вашингтона поступает много, но Москва ждет конкретных предложений, которые могут стать основой для разговора лидеров России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Много сигналов поступает от Вашингтона в эти дни, но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250121/ushakov-1994817459.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом, заявил Ушаков
Ушаков: для разговора Путина и Трампа нужны конкретные предложения от США