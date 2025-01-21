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Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.01.2025
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04:30 21.01.2025 (обновлено: 04:45 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994726365.html
Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином
Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:30:00+03:00
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в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
джо байден
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться. "У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином", – сказал Трамп журналистам.Дональд Трамп заявил, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение."Возможно, если будет приглашение", - сообщил он в Овальном офисе на вопрос, может ли посетить Китай в текущем году.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена.В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома.В прошлую пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого избранный президент и председатель КНР обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть TikTok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".
https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, вашингтон (штат)
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден, Вашингтон (штат)
Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином

Президент США Трамп анонсировал новые контакты с лидером Китая Си Цзиньпином

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться.
"У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином", – сказал Трамп журналистам.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
17 января, 16:39
Дональд Трамп заявил, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение.
"Возможно, если будет приглашение", - сообщил он в Овальном офисе на вопрос, может ли посетить Китай в текущем году.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена.
В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома.
В прошлую пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого избранный президент и председатель КНР обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть TikTok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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