Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином
Президент США Трамп анонсировал новые контакты с лидером Китая Си Цзиньпином
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться.
"У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином", – сказал Трамп журналистам.
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
17 января, 16:39
Дональд Трамп заявил, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение.
"Возможно, если будет приглашение", - сообщил он в Овальном офисе на вопрос, может ли посетить Китай в текущем году.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена.
В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома.
В прошлую пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого избранный президент и председатель КНР обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть TikTok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".