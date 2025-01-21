https://ria.ru/20250121/tramp-1994726365.html

Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином

Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:30:00+03:00

2025-01-21T04:30:00+03:00

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в мире

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

джо байден

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться. "У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином", – сказал Трамп журналистам.Дональд Трамп заявил, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение."Возможно, если будет приглашение", - сообщил он в Овальном офисе на вопрос, может ли посетить Китай в текущем году.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена.В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома.В прошлую пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого избранный президент и председатель КНР обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть TikTok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".

https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html

https://ria.ru/20250120/kitaj-1994541110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, вашингтон (штат)