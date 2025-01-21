https://ria.ru/20250121/tigr-1994794317.html
В Приморье нашли мертвого краснокнижного амурского тигра
В Приморье нашли мертвого краснокнижного амурского тигра - РИА Новости, 21.01.2025
В Приморье нашли мертвого краснокнижного амурского тигра
Мертвого краснокнижного амурского тигра с огнестрельными ранами нашли в охотничьих угодьях в районе села Минеральное Приморского края, сообщил гендиректор... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:47:00+03:00
2025-01-21T13:47:00+03:00
2025-01-21T13:47:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Мертвого краснокнижного амурского тигра с огнестрельными ранами нашли в охотничьих угодьях в районе села Минеральное Приморского края, сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Более чем в пяти километрах от населенного пункта в охотничьих угодьях, где и обитают тигры, был обнаружен труп самца тигра. По предварительной версии, погиб насильственной смертью. Полиция проводит доследственную проверку, назначены экспертизы", - сказал РИА Новости Арамилев. Он также отметил, что, по предварительным данным, после полученных ран тигр еще некоторое время перемещался. Гендиректор добавил, что пока причины инцидента устанавливаются. Позже центр уточнил в своем Telegram-канале, что тигра обнаружили в дикой природе, далеко от населенных пунктов, поэтому предположения, что в него могли стрелять "из-за его конфликтности", несостоятельны. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250114/tigr-1993577452.html
https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html
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происшествия, россия, приморский край, хабаровский край, сергей арамилев
Происшествия, Россия, Приморский край, Хабаровский край, Сергей Арамилев
В Приморье нашли мертвого краснокнижного амурского тигра
В Приморье нашли мертвого краснокнижного амурского тигра с огнестрельными ранами