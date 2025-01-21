https://ria.ru/20250121/tigr-1994734530.html
Пойманный после нападения на собак в Приморье тигр-подросток набрал вес
Пойманный после нападения на собак в Приморье тигр-подросток набрал вес - РИА Новости, 21.01.2025
Пойманный после нападения на собак в Приморье тигр-подросток набрал вес
Молодой амурский тигр, пойманный в декабре 2024 года после серии нападений на собак в селе Дальнереческого района Приморья, в центре реабилитации "Тигр" набрал... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:20:00+03:00
2025-01-21T07:20:00+03:00
2025-01-21T07:27:00+03:00
общество
россия
хабаровский край
амурская область
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Молодой амурский тигр, пойманный в декабре 2024 года после серии нападений на собак в селе Дальнереческого района Приморья, в центре реабилитации "Тигр" набрал вес и учится охотиться перед выпуском в дикую природу, сообщает МРОО "Центр "Тигр".В декабре 2024 года у села Эбергард Дальнереческого района специалисты отловили амурского тигра, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населенный пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей, а отпугнуть его не удавалось. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что хищник оказался тигренком-подростком, который рано отделился от матери и еще не умеет охотиться на крупных копытных. Явных травм у него не нашли."В Центре "Тигр" был проведен плановый ветеринарный осмотр молодого амурского тигра. За время нахождения в Центре молодой хищник набрал 7 килограммов, и все показатели здоровья в норме. Мы продолжаем проводить курс реабилитации, который включает в себя отработку навыков охоты на видоспецифичных животных (кролики, кабаны, олени) и выработке реакции на избегание человека", — говорится в сообщении.В случае успешной реабилитации весной этого года тигра вернут в дикую природу.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в стране составляет около 750 особей.Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих кошачьих выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке нескольких организаций и на пожертвования частных лиц.
https://ria.ru/20250121/tigr-1994734025.html
https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев
Общество, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Сергей Арамилев
Пойманный после нападения на собак в Приморье тигр-подросток набрал вес
Пойманный после нападения на собак в Приморье тигр-подросток учится охоте
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Молодой амурский тигр, пойманный в декабре 2024 года после серии нападений на собак в селе Дальнереческого района Приморья, в центре реабилитации "Тигр" набрал вес и учится охотиться перед выпуском в дикую природу, сообщает МРОО "Центр "Тигр".
В декабре 2024 года у села Эбергард Дальнереческого района специалисты отловили амурского тигра, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населенный пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей, а отпугнуть его не удавалось. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
сообщал РИА Новости, что хищник оказался тигренком-подростком, который рано отделился от матери и еще не умеет охотиться на крупных копытных. Явных травм у него не нашли.
"В Центре "Тигр" был проведен плановый ветеринарный осмотр молодого амурского тигра. За время нахождения в Центре молодой хищник набрал 7 килограммов, и все показатели здоровья в норме. Мы продолжаем проводить курс реабилитации, который включает в себя отработку навыков охоты на видоспецифичных животных (кролики, кабаны, олени) и выработке реакции на избегание человека", — говорится в сообщении.
В случае успешной реабилитации весной этого года тигра вернут в дикую природу.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в международную Красную книгу. В России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской области
и Еврейской автономной области
. По экспертным оценкам, популяция хищника в стране составляет около 750 особей.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих кошачьих выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке нескольких организаций и на пожертвования частных лиц.