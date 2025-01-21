Как выбрать места в театре: особенности партера, амфитеатра и балкона

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Выбирая места по схеме театрального зрительного зала, важно знать особенности их расположения. Что такое партер и амфитеатр, какой обзор открывается с каждой секции в зале, стоит ли покупать билеты на первый ряд и как выбрать лучшие места в театре – в материале РИА Новости.

Места в театре

Впечатления от постановки во многом зависят от выбранных мест в зале. Пьесы и спектакли могут длиться от 1,5 до 4 часов, некоторые из них не предполагают антракта. Поэтому недостаточно просто оценить расстояние от сцены до места по схеме зрительного зала или выбрать наиболее бюджетный вариант, стоит также понимать особенности каждой секции.

Партер

Партер – нижняя часть зрительного зала, которая первой приходит на ум, когда речь идет о театре. Эти места располагаются непосредственно напротив сцены и тянутся до противоположной стены или амфитеатра. Нынешний облик партера появился в XVII веке, когда театральные залы впервые начали делить на ярусы. В то время места были стоячими и предназначались для зрителей низших сословий.

К концу XVIII века партер стал полностью сидячим. За счет близкого расположения к сцене стоимость таких мест значительно увеличилась и остается сравнительно высокой до сих пор. В зависимости от театра партер может состоять в среднем из 12 рядов. Первый считается не самым удобным: из-за расположения вплотную к сцене придется смотреть постановку слегка откинув голову, что может создать дискомфорт при длительных спектаклях. Идеальным вариантом считаются места на 5–7 рядах.

Амфитеатр

Амфитеатр – это места, располагающиеся за партером. Они расставлены полукругом и, как правило, имеют достаточно высокий подъем. Глядя на схему зала театра можно посчитать, что амфитеатр слишком далеко от сцены, что там плохой обзор и звук, но это совсем не так. Акустика этой части зала ничуть не хуже, чем в партере, а за счет того, что каждый ряд ощутимо возвышается над предыдущим, происходящее на сцене видно с любого места. При этом нет риска, что помешает человек, сидящий впереди. Стоимость билетов в амфитеатр дешевле, чем в партер, поэтому их достаточно быстро раскупают. Самым популярным считается первый ряд, так как его от партера отделяет просторный проход. Это позволяет с комфортом сидеть в течение всей постановки.

Литерная ложа

Литерная ложа получила свое название благодаря тому, что на схеме зала обозначается буквой, а не цифрой, как остальные места театрального зала. Это одна из самых эксклюзивных и элитных частей театра, так как располагается практически прямо на сцене. Зрители литерной ложи могут не просто видеть актеров вблизи, но и буквально почувствовать себя участниками постановки.

Количество мест в такой ложе варьируется в зависимости от театра, а в некоторых их и вовсе нет. Тем не менее, покупая билеты в литерную ложу, можно устроить себе невероятное театральное приключение и при этом оградить себя и своих спутников от тесных кресел, случайных шорохов и звуков от окружающих зрителей. Основным минусом таких мест считается ограниченность обзора. К сожалению, смотреть на постановку придется с одной стороны и увидеть картину целиком не представляется возможным.

На схеме зала литерные ложи, как правило, обозначаются буквами А и Б. Билеты туда редко продаются в кассе.

Ложи бенуара

Ложи бенуара – это ряд лож, которые располагаются по обе стороны театрального зала на уровне сцены или партера. Их количество варьируется в зависимости от размеров театра, а вместимость одной ложи, как правило, не превышает 7 человек. Попасть на эти места не так просто, так как билеты редко продаются через кассу. Но удобств у ложи бенуара не так много – отличный вид на сцену и изолированность от общей массы зрителей, а те, кому доведется занять первые места, смогут облокотиться на бархатный борт. Тем не менее, сидящим у выхода повезет гораздо меньше. Как правило, для них подготавливают стулья барного типа, усидеть на которых в течение нескольких часов не так просто.

Бельэтаж

Бельэтажем называется первый ярус балкона, который располагается над партером и тянется по обеим сторонам театрального зала. Из-за того, что места находятся немного выше сцены, зрители могут наслаждаться прекрасным звуком и обзором. Бельэтаж, как правило, разделен на несколько секций, самой желанной из которых является центральная ложа, которая нередко называется царской. С нее открывается самый лучший вид на сцену, а зрители полностью отделены от других людей. Такая ложа вмещает немного людей и чаще всего забронирована высокопоставленными чиновниками и почетными гостями, но, если повезет, можно попасть туда и обычным людям.

Если есть сомнения насчет того, хорошо ли видно происходящее на сцене с бельэтажа, в гардеробе можно арендовать специальный бинокль для комфортного просмотра.

Купон и ярус

Ярусы и купон располагаются над бельэтажем. Первыми называются секции, расположенные по обеим сторонам театрального зала, а купоном – центральная часть, находящаяся напротив сцены. В этой же части размещаются пульты управления, работают осветители и звукорежиссеры. Тем не менее, они не мешают обзору, а также не создают дополнительный шум, поэтому многие зрители даже не в курсе, что совсем рядом с ними работают те, благодаря кому можно наслаждаться происходящим на сцене. Как правило, из этой части зрительного зала, прекрасно видно всех актеров постановки, но для удобства можно заранее позаботиться о бинокле.

Балкон

Балкон – это самое высокое место в зрительном зале. У него отсутствуют боковые места, так как с высоты такой угол обзора не позволяет увидеть происходящее на сцене. Традиционно балкон считается самым бюджетным вариантом, тем не менее, это совсем не означает, что там плохой звук или вид, напротив – многие зрители относят к плюсам то, что с балкона можно видеть сразу всю сцену целиком, что дает совершенно другие впечатления от постановки. Также, как и с предыдущими частями зала, для комфортного просмотра можно в гардеробе попросить бинокль.

Схема зрительного зала

Схема зрительного зала выполняется в виде упрощенного рисунка в формате "вид сверху". Она нужна для того, чтобы зритель смог выбрать удобные для него места, даже если в этом театре он еще не был. На схеме обязательно указываются наименования частей зала (партер, амфитеатр и т.д.), номера рядов и мест. Оценить удаленность конкретных мест от сцены, высоту ярусов и другие факторы по схеме зала бывает сложно, поэтому рекомендуется при покупке билетов ориентироваться еще и на фото, а также на отзывы других зрителей.

Сколько в театре мест

Вместимость театрального зала зависит от его назначения. К примеру, в драматическом театре, как правило, от 500 до 800 мест, в музыкально-драматическом – от 500 до 1000, в театре музыкальной комедии – от 800 до 1200, а в театре балета и оперы – от 1200 до 1500.

Как выбрать удобные места

Александра Молькова, PR-директор театральной лаборатории КукLab, отмечает, что традиционно считается – в партере всегда самые лучшие места. Однако стоит сначала изучить схему зала, чтобы решить, где будет комфортнее. Зачастую партер устроен таким образом, что подъем последующих рядов не дает большого преимущества. В то время как амфитеатр или бельэтаж позволят увидеть действо наиболее объемно.

« "Если планируется посетить камерный театр, где не более 70 посадочных мест, то, вероятнее всего, видно будет хорошо с любого ряда. Но для детей интереснее смотреть спектакль из первых рядов, а на самых верхних рядах удобнее фотографировать (если разрешено). Рекомендую предварительно посмотреть отзывы гостей о пространстве и подобрать подходящий вам вариант", – дополнила эксперт.

Иван Бесчастнов, директор по продажам Finedesigngroup, уточняет, что центральные места обеспечивают четкий обзор сцены и это делает их идеальным местом для обзора представления.

Места на балконе – это еще один способ насладиться прекрасным видом на сцену. С них открывается вид на выступление с высоты "птичьего полета", здесь часто имеется больше пространства для ног, что делает эти места идеальными для комфортного размещения.

А вот передние ряды имеют свои недостатки. Если сцена высокая, то лучше отказаться от покупки мест в этой части, скорее они подходят для людей с плохим слухом или зрением. Также не стоит сидеть перед сценой, если есть склонность к морской болезни, так как движения на сцене могут вызвать дискомфорт.