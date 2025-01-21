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Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/svo-1994788822.html
Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.01.2025
Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, а также отразила... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:27:00+03:00
2025-01-21T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ
Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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