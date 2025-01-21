https://ria.ru/20250121/svo-1994788822.html

Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.01.2025

Бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, а также отразила... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:27:00+03:00

2025-01-21T13:27:00+03:00

2025-01-21T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность