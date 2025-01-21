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ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до ста военных за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:12:00+03:00
2025-01-21T12:12:00+03:00
2025-01-21T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до ста военных за сутки в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства".
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до ста военных в зоне действий "Днепра" за сутки